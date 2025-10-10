A Favara proseguono le ricerche di Marianna Bello

10/10/2025 07:16:00

A Favara si è chiuso il nono giorno di ricerche senza alcun risultato per Marianna Bello, la donna di 38 anni scomparsa lo scorso 1° ottobre, travolta da acqua e fango durante l’alluvione che ha devastato la città. Nonostante gli sforzi incessanti, di lei non è ancora stata trovata alcuna traccia.

Le squadre di soccorso hanno completato lo svuotamento delle 22 vasche e cavità formatesi a seguito delle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Le operazioni di movimento terra sono proseguite senza sosta: le ruspe hanno lavorato fino a circa cento metri di distanza dall’impianto di depurazione, nella speranza di individuare nuovi elementi utili alle indagini.

Sul posto è intervenuto anche un cane molecolare, che tornerà a operare lunedì, mentre già oggi le ricerche riprenderanno con l’impiego di nuovi escavatori. Ieri sera, presso la Tenenza dei Carabinieri di Favara, si è tenuto una nuova riunione operativa. È stato confermato che le attività di ricerca proseguiranno anche oltre domenica 12 ottobre, finché non verranno trovati indizi sulla sorte della donna dispersa.



