Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
06/10/2025 22:15:00

Cade in una canale di scolo e muore. La vittima è una donna di 59 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/cade-in-una-canale-di-scolo-e-muore-la-vittima-e-una-donna-di-59-anni-450.jpg

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio a Borgetto, nel palermitano, dove ha perso la vita Benedetta Mandarò, 59 anni, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. La donna è deceduta in seguito a una caduta accidentale avvenuta in via Romitello, nel cuore del centro abitato.

 

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe perso l’equilibrio, finendo in un canale di scolo lungo la strada. L’impatto le avrebbe provocato un violento trauma alla testa, rivelatosi purtroppo fatale. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile: la donna era già priva di vita.

 

La notizia ha scosso profondamente la comunità borgettana. Benedetta Mandarò era molto stimata, sia per la sua dedizione al lavoro presso l’ASP di Palermo, sia per la sua disponibilità e gentilezza nei rapporti personali. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da colleghi, amici e conoscenti.

 

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi e informato l’autorità giudiziaria. Il medico legale ha effettuato un primo esame esterno della salma, mentre il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio, oltre alla caduta accidentale, si valuta anche la possibilità che la donna possa essere stata colta da un malore improvviso.

 

La salma è stata trasferita all’obitorio. Solo al termine degli accertamenti e dopo il nulla osta della Procura, la famiglia potrà fissare la data dei funerali.



Cronaca | 2025-10-06 07:52:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/a-favara-trovata-una-giacca-di-marianna-bello-250.png

A Favara trovata una giacca di Marianna Bello

Una giacca Adidas, riconosciuta dai familiari di Marianna Bello, è stata ritrovata nel canalone tra la nona e la decima “piscinetta”, in contrada Esa Chimento, a Favara, poco prima del depuratore. Il capo d’abbigliamento,...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali