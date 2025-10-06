Cade in una canale di scolo e muore. La vittima è una donna di 59 anni

06/10/2025 22:15:00

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio a Borgetto, nel palermitano, dove ha perso la vita Benedetta Mandarò, 59 anni, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. La donna è deceduta in seguito a una caduta accidentale avvenuta in via Romitello, nel cuore del centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe perso l’equilibrio, finendo in un canale di scolo lungo la strada. L’impatto le avrebbe provocato un violento trauma alla testa, rivelatosi purtroppo fatale. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile: la donna era già priva di vita.

La notizia ha scosso profondamente la comunità borgettana. Benedetta Mandarò era molto stimata, sia per la sua dedizione al lavoro presso l’ASP di Palermo, sia per la sua disponibilità e gentilezza nei rapporti personali. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da colleghi, amici e conoscenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi e informato l’autorità giudiziaria. Il medico legale ha effettuato un primo esame esterno della salma, mentre il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio, oltre alla caduta accidentale, si valuta anche la possibilità che la donna possa essere stata colta da un malore improvviso.

La salma è stata trasferita all’obitorio. Solo al termine degli accertamenti e dopo il nulla osta della Procura, la famiglia potrà fissare la data dei funerali.



