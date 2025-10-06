Sezioni
Cronaca
06/10/2025 14:39:00

Investita da un'auto d'epoca, turista tedesca muore dopo due mesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759754618-0-investita-da-un-auto-d-epoca-turista-tedesca-muore-dopo-due-mesi.png

Non ce l’ha fatta Petra Künne, 63 anni, la turista tedesca rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto lo scorso 23 luglio a Sciacca. La donna è morta in un ospedale tedesco dopo due mesi di agonia.

 

Quel pomeriggio, Künne stava passeggiando insieme al marito e a un’amica lungo via Roma, la principale arteria pedonale del centro storico, quando un’auto – una Honda d’epoca guidata da un uomo di 77 anni del posto – ha improvvisamente perso il controllo, travolgendo il gruppo di turisti.

 

Trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, la donna era rimasta in coma per 20 giorni prima di essere trasferita in Germania per proseguire le cure in una clinica specializzata. Purtroppo, non si è più ripresa.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia del decesso, mentre resta aperta l’indagine coordinata dalla Procura di Sciacca per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

 

L’uomo alla guida del veicolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da chiarire. L’impatto fu violento e coinvolse anche gli altri due turisti, che riportarono ferite di minore entità.



