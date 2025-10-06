Sezioni
Cultura
06/10/2025 14:45:00

“Memorie e Futuro” a Custonaci: danze, visite e mestieri per unire le generazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759754996-0-memorie-e-futuro-a-custonaci-danze-visite-e-mestieri-per-unire-le-generazioni.jpg

Dopo l'inaugurazione simbolica con la piantumazione dell'ulivo, la parata multigenerazionale nelle vie del centro e la consegna della "Panchina dell'Armonia" alla Grotta Mangiapane da parte del Club UNESCO Trapani, "Custonaci Memorie e Futuro" entra nel cuore della programmazione.

Dal 6 al 12 ottobre, tradizione culinaria, danza popolare, artigianato lapideo e memoria storica si intrecciano in un format originale: i nonni diventano maestri, i bambini custodi attivi del patrimonio immateriale.

Si parte lunedì 6 ottobre alle 16:00 con il "Laboratorio gastronomico per piccoli chef" presso il Centro Sociale a cura di Custonaci Web, dove preparare i dolci di mandorla diventa momento per tramandare ricette e gesti antichi. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre alle 9:30 il Centro Sociale ospita "Abballamu Abballamu... Comu na vota", appuntamento curato dalla scuola International Dance Accademy che porterà le danze siciliane nelle scuole. Venerdì 10 ottobre alle 10:00 sarà la volta della "Visita al laboratorio Mazzara A. Marmi": i ragazzi scopriranno dal vivo come il marmo custonacese ha scritto pagine di storia economica del territorio. Chiude la settimana sabato 11 ottobre alle 16:00 "Storie di bagli", itinerario a cura della Biblioteca Comunale che condurrà i partecipanti alla scoperta di Baglio Venza: architetture rurali, frantoi storici e testimonianze materiali di una civiltà contadina che ha plasmato l'identità siciliana. "Ogni appuntamento è concepito come occasione d'incontro tra generazioni, per costruire insieme nuovi significati a partire da radici comuni", affermano il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte e l'assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione Maria Pia Zichichi. 

Il progetto, finanziato dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è promosso dal Comune di Custonaci con l'Associazione Culturale Gruppo Folkloristico Cala Bukuto e vede la partecipazione di aziende, istituzioni e realtà associative del territorio. Il programma continuerà nelle settimane successive del mese di ottobre con altri appuntamenti dedicati ad ambiente, arte, letteratura e cittadinanza attiva. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. Informazioni e calendario aggiornato sui canali social del Comune di Custonaci.



