Mazara: riconoscimento del Comune al campione di tiro a volo Vincenzo Foderà

06/10/2025 15:45:00

Un meritato riconoscimento per una stagione agonistica straordinaria. Il campione mazarese di tiro a volo Vincenzo Foderà è stato accolto a Palazzo di Città dal vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello, che gli ha consegnato un attestato di merito a nome dell’amministrazione comunale.

L’incontro si è svolto in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, a conclusione di un anno ricco di successi sportivi che hanno portato in alto il nome di Mazara del Vallo nel panorama del tiro a volo nazionale e internazionale.

Foderà, 42 anni, da sempre appassionato di sport e in particolare del tiro a volo, ha conquistato nel 2025 una lunga serie di traguardi prestigiosi: campione italiano nella specialità Red Shot, campione italiano a squadre, primo posto assoluto nel ranking nazionale tra 890 tiratori di seconda categoria, oltre a tre medaglie d’oro e una d’argento nei gran premi nazionali. A livello regionale, ha ottenuto il titolo di campione invernale ed estivo di fossa olimpica, aggiungendo altri importanti successi in vari tornei e competizioni.

Un percorso sportivo di altissimo livello, reso ancor più significativo dalla capacità dell’atleta di superare due delicati interventi chirurgici, che lo avevano temporaneamente allontanato dalle pedane ma non hanno intaccato la sua determinazione e il suo spirito competitivo.

“Vincenzo Foderà è un esempio di talento, sacrificio e passione – ha dichiarato l’assessore Billardello consegnandogli il crest cittadino –. Gli auguriamo di continuare a mietere successi e di essere fonte di ispirazione per i giovani. Speriamo che sempre più ragazzi si avvicinino al tiro a volo, uno sport nobile e apprezzato che a Mazara del Vallo vanta una grande tradizione e un impianto di livello provinciale in grado di recitare ancora un ruolo da protagonista.”



