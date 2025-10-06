A Petrosino le auto storiche della 27^ edizione del Raid dell'Etna

06/10/2025 09:02:00

A Petrosino il passaggio del Raid dell’Etna – Giro della Sicilia per autostoriche, manifestazione giunta quest’anno alla sua 27ª edizione, impreziosita dal prestigioso Porsche Tribute.

Le auto d’epoca hanno sfilato lungo Via Giacomo Licari, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo unico, in cui sport, cultura e passione per il motorismo storico si sono fusi in un’atmosfera di festa e condivisione.

A fare gli onori di casa il Sindaco Giacomo Anastasi, che ha espresso grande soddisfazione per la tappa petrosilena dell’evento: «Petrosino è orgogliosa di essere stata tappa di una manifestazione di respiro internazionale come il Raid dell’Etna. La partecipazione della nostra comunità ha dimostrato ancora una volta la capacità di accogliere e valorizzare eventi che promuovono il territorio. È stata una straordinaria occasione di visibilità per la nostra città e un momento di incontro che ha unito cittadini, appassionati e turisti in una giornata di festa».

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori del Raid dell’Etna, alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa.



Anastasi ha sottolineato l’importanza di investire in eventi di qualità, capaci di rafforzare l’immagine di Petrosino a livello regionale e nazionale, contribuendo al tempo stesso a promuovere il turismo e le eccellenze del territorio. La tappa petrosilena del Raid dell’Etna si è così trasformata in una festa di colori, motori e tradizioni, confermando il forte legame della città con le grandi manifestazioni sportive e culturali.



