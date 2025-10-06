Sezioni
Cronaca

06/10/2025 08:21:00

Meteo Sicilia, tra sole e ultimi rovesci: migliora da martedì

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/meteo-sicilia-tra-sole-e-ultimi-rovesci-migliora-da-martedi-450.jpg

Dopo un weekend ancora instabile, la settimana inizia in Sicilia sotto il segno dell’alta pressione, che porterà un graduale miglioramento del tempo, anche se con qualche residuo disturbo nelle prime ore di oggi, lunedì 6 ottobre.

Sull’isola il cielo si presenterà molto nuvoloso al mattino sul versante tirrenico e ionico, con deboli piogge sparse, in particolare tra il Messinese e il Catanese. Nel corso del pomeriggio è atteso un progressivo rasserenamento, con schiarite sempre più ampie fino a cieli poco nuvolosi in serata.


Bel tempo prevalente invece lungo la fascia meridionale e nelle zone interne, dove il sole dominerà per gran parte della giornata.

I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti nord-occidentali, con mari molto mossi, soprattutto il Canale di Sicilia e il Basso Tirreno. Le temperature restano miti: massime tra 22 e 25 gradi, con punte più alte nelle aree interne e a Palermo, dove si potranno toccare i 24°C.

Nel dettaglio, a Trapani il cielo sarà poco nuvoloso per l’intera giornata, con temperature comprese tra 21 e 22 gradi, venti sostenuti da Nord-Nordovest e mare molto mosso. È prevista un’allerta meteo gialla per vento, mentre non sono attese piogge.

 

Domani, martedì 7 ottobre, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la regione, grazie al consolidarsi dell’anticiclone sul Mediterraneo. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso ovunque, le temperature diurne si manterranno su valori miti — tra 15 e 24 gradi — e i venti tenderanno ad attenuarsi.

Dopo settimane di instabilità, l’isola potrà dunque godere di un paio di giornate pienamente autunnali ma dal sapore ancora estivo, ideali per chi vuole approfittare di un po’ di sole in riva al mare.



