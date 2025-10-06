Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
06/10/2025 09:24:00

Sicilia, Calenda: non è di proprietà di Schifani, è stato un disastro e si atteggia da re

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/sicilia-calenda-non-e-di-proprieta-di-schifani-e-stato-un-disastro-e-si-atteggia-da-re-450.jpg

“Schifani pensa di possedere non solo la Sanità, non solo tutte le società partecipate della Regione siciliana ma anche i giornali. Deve capire Schifani che non ho nessuna paura di lui”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Palermo, a proposito dell’annuncio di una querela da parte del governatore per una pubblicità, fatta uscire da Azione, sul Giornale di Sicilia, ritenuta diffamatoria (querela poi ritirata).

 

“Schifani sta opprimendo i siciliani, penso che la vicenda di Mondello sia la metafora di quello che sta succedendo in questa regione, cioè l’occupazione di ogni singola poltrona sulla base esclusivamente di appartenenze politiche senza mai il merito”, ha aggiunto Calenda.

 

“Schifani è stato un disastro e continua a esserlo e si atteggia a re della Sicilia. Io sono stato eletto a Palermo e qui sono venuto diverse volte e verrò una volta al mese a parlare ai siciliani perché la Sicilia non è di proprietà di Schifani”, ha sottolineato Calenda.

 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...