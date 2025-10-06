Mazara celebra la prima Festa di San Carlo Acutis dopo la canonizzazione

06/10/2025 15:00:00

Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2025 presso la Parrocchia Santa Gemma Galgani, in via Castelvetrano, a Mazara si svolgerà la prima Festa di San Carlo Acutis dopo la sua canonizzazione.

Da anni la comunità parrocchiale guarda al giovane milanese, appassionato di tecnologia e profondamente innamorato dell’Eucaristia, come a un modello di fede, entusiasmo e carità.

Il programma della festa prevede un Triduo di preparazione dal titolo “L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo”, con momenti di preghiera, adorazione e riflessione, rivolti in modo particolare ai giovani e a quanti operano nel mondo della comunicazione e del digitale.

Durante i tre giorni saranno proposti il Rosario meditato, l’Adorazione Eucaristica guidata, la venerazione della reliquia del santo e una raccolta di generi alimentari e offerte da destinare a un’iniziativa di carità parrocchiale, in memoria della generosità che contraddistinse Carlo Acutis.

La festa raggiungerà il suo culmine domenica 12 ottobre, giorno liturgico dedicato a San Carlo Acutis, con due celebrazioni solenni nella chiesa di Santa Gemma Galgani:

alle ore 11:00 , la Solenne Celebrazione Eucaristica con l’ atto di affidamento del nuovo anno pastorale al giovane santo;

, la con l’ al giovane santo; alle ore 19:00, la Celebrazione Eucaristica serale.

La comunità attende con emozione anche il decreto ufficiale che proclamerà San Carlo Acutis co-patrono della Parrocchia Santa Gemma Galgani, un riconoscimento che suggella il legame spirituale nato nel tempo.

«San Carlo ci ricorda che la santità è possibile anche oggi, nella vita quotidiana, attraverso l’amore per Gesù Eucaristia e la carità verso gli altri» – ha dichiarato il parroco don Franco Geraldo Caruso. Un appuntamento che si preannuncia come una festa di fede, comunione e speranza, capace di unire l’intera città di Mazara del Vallo attorno alla figura luminosa di San Carlo Acutis, il giovane santo dell’Eucaristia e testimone del Vangelo nel mondo digitale.



