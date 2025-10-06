Sezioni
Scuola
06/10/2025 13:00:00

Giornata Mondiale della Vista 2025: sabato iniziativa all'Istituto Damiani di Marsala 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/giornata-mondiale-della-vista-2025-sabato-iniziativa-all-istituto-damiani-di-marsala-450.jpg

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, l’Istituto di Istruzione Superiore “Abele Damiani” di Marsala rinnova il proprio impegno nella promozione della salute e del benessere, organizzando una mattinata interamente dedicata alla prevenzione visiva e alla corretta alimentazione.

 

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Trapani e con la IAPB ONLUS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), si terrà sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la sede dell’indirizzo professionale dell’Istituto, in via Del Fante 35 – Marsala.

L’iniziativa è aperta a dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera comunità scolastica sull’importanza della cura della vista e della prevenzione.

 

Durante la mattinata sarà possibile: Effettuare screening visivi gratuiti, a cura dell’ortottista dott.ssa Valentina Vinci; Ricevere consulenze nutrizionali personalizzate, grazie alla dietista dott.ssa Silvia Vinci; Ottenere informazioni e materiali informativi sui disturbi visivi e sul ruolo di una corretta alimentazione per mantenere in salute gli occhi. L’iniziativa intende promuovere un approccio educativo e scientifico alla prevenzione, coinvolgendo studenti, famiglie e personale scolastico in un percorso di consapevolezza e responsabilità verso il proprio benessere.

 

“Siamo certi che questa iniziativa rappresenti un’importante occasione per diffondere buone pratiche in materia di salute e benessere – afferma il Dirigente scolastico, dott. Domenico Pocorobba – contribuendo alla crescita di una comunità più consapevole e attenta.”

Con questo evento, l’I.I.S. “Abele Damiani” conferma il proprio ruolo di presidio educativo attivo nel territorio, capace di unire formazione, prevenzione e promozione della salute in un’unica, significativa giornata dedicata al benessere visivo e alimentare.

 



