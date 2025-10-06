Torna il “Villaggio di Betlemme” a Castelvetrano

06/10/2025 00:03:00

È stata presentata nella Sala Comune di Grifondoro la sesta edizione del “Villaggio di Betlemme” e la seconda di “Mirealandia”, gli eventi natalizi organizzati dallo Zoo-Fattoria Rosario Carimi di Castelvetrano.



Le manifestazioni si svolgeranno dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026, con appuntamenti nei giorni 14, 21, 26, 28 dicembre e 4 e 6 gennaio, quando si terrà la tradizionale Cavalcata dei Re Magi.

L’iniziativa, promossa da Filippo Carimi e dedicata alla memoria dei piccoli Rosario e Mirea, punta a valorizzare la città con eventi che uniscono tradizione, solidarietà e intrattenimento per i più piccoli.

La novità di quest’anno è la collaborazione con il Centro Studi Usi, Costumi e Tradizioni Medievali “Gennaro Bottone”, che curerà le rievocazioni storiche. «Vogliamo ricreare l’atmosfera dell’Anno Zero con ambientazioni, costumi e antichi mestieri», ha spiegato la direttrice artistica Anna Gelsomino, affiancata dal presidente Francesco Saverio Calcara.

Nel “Villaggio di Betlemme” sarà allestita anche una locanda berbera, dove i visitatori potranno degustare prodotti tipici, e un’area dedicata alle antiche tradizioni culinarie. “Il nostro obiettivo è riscoprire il valore autentico del Natale e offrire ai bambini la possibilità di sognare”, ha dichiarato la presidente dell’associazione Anna Indiano, annunciando anche la collaborazione con la scuola professionale TED di Castelvetrano.

Gli organizzatori hanno ringraziato le aziende e i privati che hanno sostenuto l’iniziativa, nata — sottolineano — «dallo spirito civico e dalla volontà dei cittadini di regalare alla comunità un momento di condivisione e serenità».



