Campobello: al via al Cine Teatro Olimpia la terza edizione de "Il Bello di Sicilia"

06/10/2025 17:00:00

È pronta la terza edizione de “Il Bello di Sicilia”, la rassegna di teatro, musica e cabaret che si terrà anche quest’anno al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione.



L’avvio è previsto per il mese di dicembre. Il programma prevede otto spettacoli tra teatro, musica e cabaret, promossi dalla compagnia “Il Sipario” con la direzione artistica di Vito Scarpitta, attore e regista marsalese.

Dopo il buon riscontro delle precedenti edizioni, anche questa terza rassegna ospiterà artisti di rilievo nazionale: Nino Buonocore, Francesca Allotta, Pamela Prati, Sergio Assisi, Martufello, Manuela Villa, Federico Perrotta, Alberto Farina e il duo comico “Arteteca”, noto per la partecipazione a programmi televisivi come “Made in Sud” e “Mad in Italy”. In calendario anche musical e spettacoli di varietà, per un cartellone pensato per un pubblico ampio e diversificato.



