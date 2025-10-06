San Vito Lo Capo, dal 10 al 12 ottobre torna TempuRiCapuna

06/10/2025 09:52:00

Archiviato il successo del Cous Cous Fest, San Vito Lo Capo non si ferma e propone un nuovo appuntamento con i sapori del territorio. Dal 10 al 12 ottobre il borgo marinaro ospiterà infatti TempuRiCapuna, una rassegna gastronomica interamente dedicata al pesce capone, conosciuto anche come lampuga o corifena.

Si tratta di una specie che abbonda nei mari siciliani durante l’autunno e che, nonostante sia spesso considerata “povera”, possiede interessanti qualità nutrizionali. Il capone si presta a diverse preparazioni: fritto, in zuppa o accompagnato da sughi tradizionali, senza perdere le sue proprietà benefiche.

L’evento, organizzato dall’Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di valorizzare la cultura marinara locale e allo stesso tempo prolungare la stagione turistica oltre i mesi estivi. Una strategia di destagionalizzazione che permette ai visitatori di scoprire un volto diverso del paese anche in autunno, lontano dalle folle di agosto.

Il cuore della manifestazione saranno le degustazioni ospitate nelle tensostrutture allestite sulla spiaggia. Con un ticket di 15 euro si potrà assaporare un menù completo che include busiate al pesto trapanese, capone fritto, melone giallo, un dolce siciliano e un bicchiere di vino. Accanto alla parte gastronomica non mancheranno spettacoli ed eventi collaterali che animeranno le serate, mantenendo vivo il clima di festa tipico di San Vito.

Per chi sceglierà di trascorrere qualche giorno in occasione della rassegna, sono numerose le soluzioni di B&B San Vito Lo Capo disponibili nel centro storico e nelle vicinanze della spiaggia. Oltre alle degustazioni, l’evento diventa anche un’occasione per scoprire la cucina locale, magari cenando in uno dei tanti ristoranti a San Vito Lo Capo che propongono piatti a base di pesce fresco e specialità siciliane.

Chi desidera prolungare il soggiorno può approfittare della stagione autunnale per vivere con più calma il territorio: passeggiate sul litorale, escursioni naturalistiche e visite culturali sono solo alcune delle cose da fare a San Vito Lo Capo che rendono questo borgo una meta attrattiva in ogni periodo dell’anno.

Con TempuRiCapuna, San Vito Lo Capo ribadisce dunque il suo ruolo di protagonista tra le destinazioni enogastronomiche e turistiche della Sicilia, confermando che l’autunno può essere una stagione ideale per scoprire tradizioni, sapori e paesaggi in un contesto meno affollato ma sempre ricco di iniziative.



