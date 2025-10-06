Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola

» Università
06/10/2025 16:06:00

Da 4 novembre al via il Prestito d'onore per gli studenti universitari siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759759802-0-da-4-novembre-al-via-il-prestito-d-onore-per-gli-studenti-universitari-siciliani.png

A partire dal 4 novembre, gli studenti universitari della Sicilia potranno contare su un nuovo strumento di sostegno economico: il prestito d’onore promosso da Irfis per agevolare l’accesso agli studi superiori.

L’iniziativa, nata da una proposta della Democrazia Cristiana e approvata dalla Regione Siciliana, è stata illustrata durante la Festa dell’Amicizia di Ribera, in provincia di Agrigento. Alla presentazione sono intervenuti Giulio Guagliano, direttore generale dell’Irfis, e Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, insieme a Dario Cangialosi, responsabile nazionale del dipartimento Istruzione e scuole paritarie della Dc.

 

Come funziona il prestito

Il nuovo prestito d’onore consentirà agli studenti universitari meritevoli di accedere a un finanziamento fino a 10mila euro, senza dover fornire garanzie patrimoniali o personali.

Potranno farne richiesta i residenti in Sicilia con un ISEE familiare inferiore a 20mila euro, iscritti o intenzionati a iscriversi a un ateneo siciliano. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi vuole proseguire gli studi ma si trova in una condizione economica fragile.

Guagliano ha spiegato che il sistema sarà operativo dal 4 novembre, dopo gli ultimi passaggi tecnici: “Vogliamo dare la possibilità a studenti e studentesse di proseguire la formazione universitaria in modo dignitoso, senza pesare sulle famiglie”.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali