Da 4 novembre al via il Prestito d'onore per gli studenti universitari siciliani

06/10/2025 16:06:00

A partire dal 4 novembre, gli studenti universitari della Sicilia potranno contare su un nuovo strumento di sostegno economico: il prestito d’onore promosso da Irfis per agevolare l’accesso agli studi superiori.

L’iniziativa, nata da una proposta della Democrazia Cristiana e approvata dalla Regione Siciliana, è stata illustrata durante la Festa dell’Amicizia di Ribera, in provincia di Agrigento. Alla presentazione sono intervenuti Giulio Guagliano, direttore generale dell’Irfis, e Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, insieme a Dario Cangialosi, responsabile nazionale del dipartimento Istruzione e scuole paritarie della Dc.

Come funziona il prestito

Il nuovo prestito d’onore consentirà agli studenti universitari meritevoli di accedere a un finanziamento fino a 10mila euro, senza dover fornire garanzie patrimoniali o personali.

Potranno farne richiesta i residenti in Sicilia con un ISEE familiare inferiore a 20mila euro, iscritti o intenzionati a iscriversi a un ateneo siciliano. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi vuole proseguire gli studi ma si trova in una condizione economica fragile.

Guagliano ha spiegato che il sistema sarà operativo dal 4 novembre, dopo gli ultimi passaggi tecnici: “Vogliamo dare la possibilità a studenti e studentesse di proseguire la formazione universitaria in modo dignitoso, senza pesare sulle famiglie”.



