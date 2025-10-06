Vela: il marsalese Roberto Giacalone Bronzo iridato per l'Italia al Mondiale ILCA a Formia

06/10/2025 12:57:00

Si è conclusa con uno splendido risultato l’edizione 2025 del Campionato del Mondo ILCA Master, ospitata sulle acque di Formia. L’evento, che ha riunito 455 regatanti provenienti da 38 nazioni, è stato organizzato dal Circolo Nautico Caposele in collaborazione con l’International Laser Class Association (ILCA), la Federazione Italiana Vela, la Regione Lazio e il Comune di Formia. In questo contesto internazionale, l’atleta italiano Roberto Giacalone, in rappresentanza del Circolo Velico Marsala e della VII Zona FIV Sicilia, ha conquistato il terzo posto, portando così a casa la medaglia di bronzo nel Masters ILCA. Un risultato che celebra l’impegno, la perseveranza e il talento di un velista in grado di competere al massimo livello anche in categoria master.

"Desidero mettere in luce l’armonia e l’atmosfera positiva create all’interno del nostro gruppo sportivo - dichiara il Direttore Sportivo del Circolo Velico Marsala Ignazio Vitaggio. Il risultato odierno è frutto della sinergia tra famiglie, giovani atleti, atleti master e i nostri istruttori. Gli allenatori e i tecnici sono colonne portanti del progetto: grazie al loro impegno costruiremo una crescita omogenea del gruppo, mantenendo sempre vivo lo spirito di squadra. Un ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere grande la nostra realtà sportiva". Il bronzo conquistato da Giacalone non rappresenta soltanto un successo personale, ma assume un valore collettivo, simbolo della vitalità del movimento master nella vela italiana. È un segnale che conferma come, anche nella categoria “over”, il livello competitivo resti elevato e capace di unire generazioni rappresentando un'eccellenza del territorio. Il risultato valorizza non solo il singolo atleta, ma il Circolo Velico Marsala, la VII Zona FIV Sicilia e l’intero sistema velico nazionale, capaci di far emergere valori tecnici, visione sportiva e coesione comunitaria.



