7 Ottobre: Calabria alla destra, due anni dall'attacco di Hamas, caos politico in Francia

07/10/2025 06:59:00

E' il 7 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il premier francese Lecornu si è dimesso mezza giornata dopo aver presentato la sua squadra di governo

• In Calabria la destra ha vinto le regionali, con il presidente uscente Occhiuto che ha preso il 57,4 per cento dei voti

• A Sharm el-Sheik il primo turno di colloqui per la pace a Gaza, inziato ieri alle 16, sembra sia andato bene. Ieri i mediatori hanno parlato con Hamas, oggi dovrebbero parlare con gli israeliani

• Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno chiesto al comitato del Nobel per la pace di assegnarlo a Trump

• Ieri hanno lasciato Israele altri 171 attivisti della Flotilla. Tra loro Greta Thunberg, che in aeroporto non ha voluto parlare della sua detenzione per non distogliere l’attenzione da Gaza

• Oggi sono due anni dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, c’è «massima allerta» attorno a 200 luoghi ebraici in Italia

• A Bologna il prefetto ha vietato l’iniziativa «Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese»



• I russi hanno detto di aver abbattuto 251 droni ucraini. Droni russi sono stati avvistati sull’aeroporto di Oslo

• Il Nobel per la medicina è andato a un giapponese e due americani per i loro studi sulla tolleranza immunitaria

• Un italiano ha ucciso la compagna, anche lei italiana, a Formentera, nelle Baleari, dove entrambi vivevano da anni

• Pasta Rummo e Molisana faranno causa al governo americano, che vuole imporre un dazio sui loro prodotti. Barilla produrrà una memoria difensiva

• Nelle Marche ieri c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Nessun danno

• Il Papa ha tolto allo Ior l’esclusiva sugli investimenti (e ha benedetto un blocco di ghiaccio groenlandese)

• L’Iran ha scarcerato un ragazzo franco-tedesco di 19 anni, arrestato a giugno mentre attraversava il Paese da solo in bici

• I pm di Milano faranno ricorso contro la liberazione di Manfredi Catella nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica

• In Aula l’ex fidanzato di Chiara Petrolini ha detto che la giovane non sembrava incinta nemmeno da nuda

• A Napoli un uomo è morto in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri

• Lo scheletro trovato nei boschi di Bottanucco, in provincia di Bergamo, sarebbe di un universitario indietro con gli esami sparito ad aprile

• La figlia di Mario Adinolfi, Clara, 16 anni, che da tempo soffre di anoressia, è finita al pronto soccorso

• I Coma_Cose, coppia sposata e duo musicale, hanno annunciato il divorzio

• A Shangai Musetti ha battuto Darderi, e Djokovic ha vomitato due volte durante un match per il troppo caldo

• La Uefa ha concesso «con riluttanza» a Milan e Como di giocare in Australia vista l’indisponibilità di San Siro, che a febbraio sarà occupato dall’inaugurazione delle Olimpiadi

• A Milano Miu Miu ha fatto sfilare i grembiuli, che sono «il mio capo preferito», ha detto Miuccia Prada

• Sono morti lo studioso di letteratura italiana Arnaldo Bruni (82 anni), la scrittrice inglese di storie d’amore Jilly Cooper (88), il rifugista delle Dolomiti Ivan Darman (52), l’attrice di Grey’s Anatomy Kimberly Hébert Gregory (52), lo chef stellato pisano con ristorante a Milano Aimo Moroni (91), il medico e senatore di An Filomeno Biagio Tatò (86), l’attore britannico John Woodvine (86)



Titoli

Corriere della Sera: Calabria, domina il centrodestra

la Repubblica: La Francia nel caos / Macron rischia tutto

La Stampa: Ostaggi del 7 ottobre

Il Sole 24 Ore: Francia, caos e impennata dei bond

Avvenire: Memoria per la pace

Il Messaggero: Vertice di pace, veti incrociati

Il Giornale: Vince la piazza di destra

Leggo: Infanzia violata, i numeri choc

Qn: Campo largo, nuovo flop / Meloni: vince il buongoverno

Il Fatto: Flotilla, i pm indagano / su Tel Aviv (e su Roma)

Libero: La batosta

La Verità: Umiliati

Il Mattino: Gaza, veti incrociati sul piano

il Quotidiano del Sud: La Calabria vince al Centro

il manifesto: Il tempo di Gaza

Domani: Israele-Hamas, due anni di eccidi / Braccio di ferro sul piano di Trump



