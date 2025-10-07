Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
07/10/2025 16:19:00

Il Premio Favignana 2025 per il Giornalismo va a Mariangela Pira

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/il-premio-favignana-2025-per-il-giornalismo-va-a-mariangela-pira-450.jpg

Sarà Mariangela Pira, volto autorevole dell’informazione economica italiana, a ricevere il Premio Favignana 2025 per il Giornalismo, per la sua capacità di raccontare economia, finanza e scenari internazionali con chiarezza, rigore e straordinaria capacità divulgativa. 

Il riconoscimento verrà consegnato sabato 11 ottobre alle ore 20:30, nella suggestiva cornice dell’ex Stabilimento Florio di Favignana, durante la serata clou del Festival Florio, manifestazione culturale che torna sull’isola dopo quattro anni di pausa, con una nuova edizione in programma il 10 e 11 ottobre 2025. 

Mariangela Pira, giornalista e conduttrice di Sky TG24, è tra le firme più seguite nel panorama dell’informazione economica italiana. Con uno stile chiaro e accessibile, ha saputo rendere comprensibili temi complessi al grande pubblico, diventando un punto di riferimento per chi vuole capire l’impatto dell’economia globale sulla vita quotidiana. Dalla rubrica quotidiana #3fattori, divenuta anche un podcast, fino ai suoi libri di successo, il suo lavoro rappresenta un esempio di giornalismo utile, democratico e competente. Dopo esperienze internazionali a New York con l’ANSA e in Cina, ha collaborato con Milano Finanza, Panorama, Il Venerdì di Repubblica, L’Espresso, oltre a lavorare per Class Cnbc, TG5, TG La7 e con il Ministero degli Esteri per Esteri NewsDossier. Ha viaggiato in territori come Afghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina seguendo i progetti di cooperazione italiana e oggi continua il suo impegno sociale con Terre des Hommes, in particolare sui temi dell’istruzione e dei diritti delle donne. Autrice di libri come Fozza Cina (Baldini&Castoldi, 2017), Annozero d.C. (Chiarelettere, 2020), Cronaca di un disastro non annunciato (Chiarelettere, 2020) e Effetto domino (Chiarelettere, 2023), ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui Il Premiolino 2023, il più antico e importante riconoscimento dedicato al mondo dell’informazione, il Premio Amerigo, il Globo per il Giornalismo nell’ambito del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio e il Premio Internazionale Buone Pratiche, ricevuto dal Parlamento Europeo e News Reminder. Il Premio Favignana, assegnato nell’ambito del Festival Florio e promosso dal Comune di Favignana con la direzione artistica di Giuseppe Scorzelli, celebra ogni anno figure del mondo della cultura, del giornalismo e della scienza che si distinguono per il valore del loro contributo pubblico. 

Dopo quattro anni di sospensione, il Festival torna con una speciale edizione autunnale che guarda al futuro con una visione rinnovata. La serata dell’11 ottobre si aprirà con una degustazione di eccellenze enogastronomiche locali a cura delle Cantine Florio e de I Veri Sapori Favignanesi, e si concluderà con il concerto esclusivo del chitarrista Giovanni Baglioni, noto per la sua tecnica fingerstyle e la capacità evocativa della sua musica. Il programma del Festival prenderà il via venerdì 10 ottobre alle 18:30 con “Aspettando il Premio Favignana”, incontro letterario presso i Giardini dell’Hotel Aegusa con lo scrittore Roberto Ippolito, che presenterà il suo ultimo libro Wilde, come se (Sem Feltrinelli).



Cultura | 2025-10-07 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/tra-mito-e-storia-mozia-svela-la-sua-giovinetta-250.jpg

Tra mito e storia, Mozia svela la sua "Giovanetta"

E’ stata svelata ieri la "Giovanetta di Mozia”, il mezzo busto di  una statua greca in marmo,  di circa  72 centimetri, rinvenuta nel mese di luglio 2025 a Mozia, grazie agli scavi effettuati.Il ritrovamento è...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali