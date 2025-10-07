Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
07/10/2025 10:00:00

Marsala dedica una via al Senatore Giuseppe “Pino” Pellegrino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759820442-0-marsala-dedica-una-via-al-senatore-giuseppe-pino-pellegrino.jpg

L’Amministrazione comunale, su proposta della Commissione Toponomastica e con l’autorizzazione della Prefettura di Trapani, intitolerà un’area pubblica alla memoria del parlamentare Giuseppe “Pino” Pellegrino.

La nuova Via Sen. On. Avv. Giuseppe Pino Pellegrino corrisponde al tratto di strada che prosegue da via Mario Gandolfo, dall’incrocio con via Sebastiano Lipari fino a via Tripoli, continuando poi verso l’attuale via Vecchia Mazara.

La cerimonia di intitolazione si terrà domani, martedì 7 ottobre alle ore 12:00, nei pressi dell’incrocio tra via Lipari e via Gandolfo, accanto alle Cantine Florio, dove sarà scoperta la nuova targa.

Con questa iniziativa, il Comune vuole ricordare una figura che ha segnato la vita politica e sociale di Marsala e dell’Italia, mantenendo vivo il suo impegno per la giustizia e il progresso del territorio.

 

                                                                                                                                       *****

 

 

"Dopo anni di attesa, Marsala dedica finalmente una strada al Senatore Pino Pellegrino" - Martedì 7 ottobre, alle ore 12:00, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione di Via Vecchia Mazara, che da oggi porterà il nome del politico e avvocato marsalese. L’appuntamento è all’angolo tra via Lipari e via Vecchia Mazara, dove sarà scoperta la targa.

Giuseppe “Pino” Pellegrino (1925–2010) è stato Deputato, Senatore, avvocato e sindacalista della CGIL. Uomo di grande passione civile, ha dedicato la sua vita al riscatto del Sud e all’emancipazione sociale e culturale dei cittadini di Marsala.

L’intitolazione arriva pochi mesi dopo il centenario della sua nascita, celebrato lo scorso febbraio a Palazzo VII Aprile. “In quell’occasione – ricorda la segretaria del PD marsalese Linda Licari – tutti sottolinearono quanto fosse importante che la città gli rendesse un omaggio concreto. Oggi quel desiderio diventa realtà.”

“Pino Pellegrino è stato una voce libera e coraggiosa – aggiunge Licari – capace di coniugare rigore politico e profonda umanità. La sua storia resta un esempio per le nuove generazioni e per chi continua a credere nella buona politica.”

Il Circolo PD di Marsala ringrazia l’Amministrazione Comunale e la Commissione Toponomastica, presieduta dal senatore Pietro Pizzo, per aver accolto la proposta.
“La nostra gratitudine – conclude Licari – va a chi ha reso possibile questo riconoscimento, che non è solo un atto simbolico ma un segno di memoria viva e condivisa.”



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali