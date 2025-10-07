Marsala dedica una via al Senatore Giuseppe “Pino” Pellegrino

07/10/2025 10:00:00

L’Amministrazione comunale, su proposta della Commissione Toponomastica e con l’autorizzazione della Prefettura di Trapani, intitolerà un’area pubblica alla memoria del parlamentare Giuseppe “Pino” Pellegrino.

La nuova Via Sen. On. Avv. Giuseppe Pino Pellegrino corrisponde al tratto di strada che prosegue da via Mario Gandolfo, dall’incrocio con via Sebastiano Lipari fino a via Tripoli, continuando poi verso l’attuale via Vecchia Mazara.

La cerimonia di intitolazione si terrà domani, martedì 7 ottobre alle ore 12:00, nei pressi dell’incrocio tra via Lipari e via Gandolfo, accanto alle Cantine Florio, dove sarà scoperta la nuova targa.

Con questa iniziativa, il Comune vuole ricordare una figura che ha segnato la vita politica e sociale di Marsala e dell’Italia, mantenendo vivo il suo impegno per la giustizia e il progresso del territorio.

"Dopo anni di attesa, Marsala dedica finalmente una strada al Senatore Pino Pellegrino" - Martedì 7 ottobre, alle ore 12:00, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione di Via Vecchia Mazara, che da oggi porterà il nome del politico e avvocato marsalese. L’appuntamento è all’angolo tra via Lipari e via Vecchia Mazara, dove sarà scoperta la targa.

Giuseppe “Pino” Pellegrino (1925–2010) è stato Deputato, Senatore, avvocato e sindacalista della CGIL. Uomo di grande passione civile, ha dedicato la sua vita al riscatto del Sud e all’emancipazione sociale e culturale dei cittadini di Marsala.

L’intitolazione arriva pochi mesi dopo il centenario della sua nascita, celebrato lo scorso febbraio a Palazzo VII Aprile. “In quell’occasione – ricorda la segretaria del PD marsalese Linda Licari – tutti sottolinearono quanto fosse importante che la città gli rendesse un omaggio concreto. Oggi quel desiderio diventa realtà.”

“Pino Pellegrino è stato una voce libera e coraggiosa – aggiunge Licari – capace di coniugare rigore politico e profonda umanità. La sua storia resta un esempio per le nuove generazioni e per chi continua a credere nella buona politica.”

Il Circolo PD di Marsala ringrazia l’Amministrazione Comunale e la Commissione Toponomastica, presieduta dal senatore Pietro Pizzo, per aver accolto la proposta.

“La nostra gratitudine – conclude Licari – va a chi ha reso possibile questo riconoscimento, che non è solo un atto simbolico ma un segno di memoria viva e condivisa.”



