Mazara: contributi per l'acquisto dei libri alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro

07/10/2025 11:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo informa che è attiva la misura “Carta della Cultura”, promossa dal Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 6 della Legge 15/2020, finalizzata a favorire l’accesso ai libri e alla lettura da parte dei nuclei familiari economicamente più fragili.

Il beneficio, riservato ai cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con ISEE non superiore a 15mila euro, consiste in una Carta digitale del valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024, fino a un massimo di 500 euro complessivi.

La Carta, rilasciata in formato digitale, potrà essere utilizzata per acquistare libri cartacei o digitali dotati di codice ISBN presso librerie e punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 1° ottobre fino al 31 ottobre 2025 esclusivamente tramite l’App IO, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Le graduatorie saranno formulate in base al valore ISEE (in ordine crescente) e all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L’esito della domanda sarà notificato sull’App IO e i beneficiari riceveranno la Carta nella sezione “Portafoglio”, con 12 mesi di tempo per utilizzarla.

****

Al via le domande per la tessera AST gratuita 2026 per cittadini inabili

Sono aperte le domande per ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto extraurbano AST valida per l’anno 2026, riservata ai cittadini inabili con invalidità superiore al 67% e/o riconosciuti ai sensi della Legge 104/92.

L’avviso e il modello di domanda sono disponibili sull’Albo Pretorio online del Comune di Mazara del Vallo e presso gli uffici dei Servizi Sociali di via Giotto 23.

L’istanza, completa della documentazione richiesta — tra cui la ricevuta del versamento di € 3,38 sul conto AST, copia del documento d’identità (e dell’eventuale accompagnatore) e una fototessera recente — deve essere presentata entro il 20 novembre 2025.

La consegna può avvenire a mano presso il Protocollo Generale di via Carmine oppure via PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

La tessera consentirà ai beneficiari di usufruire gratuitamente del trasporto extraurbano regionale per tutto il 2026.

****

La 3ª Commissione Consiliare in sopralluogo al Cimitero comunale

In vista dell’aumento di visitatori previsto per le giornate dell’1 e 2 novembre, dedicate a Ognissanti e alla Commemorazione dei Defunti, la 3ª Commissione Consiliare “Lavori Pubblici e Urbanistica” del Comune di Mazara del Vallo ha effettuato un sopralluogo al Cimitero comunale.

Accolti dal funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali, Claudio Zummo, erano presenti il presidente Pietro Ferro e i componenti Giuseppe Bonanno, Giorgio Randazzo, Toni Russo (in sostituzione del vicepresidente Scaletta) e Francesco Foggia (in sostituzione del consigliere Marino).

Durante la visita è stato constatato un buono stato di manutenzione generale della struttura e l’avanzamento dei lavori di ripristino dell’ingresso principale, già in fase di completamento.

La Commissione ha inoltre sottolineato la necessità di proseguire con ulteriori interventi di messa in sicurezza e sistemazione delle aree interne e ha condiviso l’intenzione di accelerare l’iter del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale (PRG).



