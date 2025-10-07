Sezioni
07/10/2025 17:00:00

700 milioni per l'istruzione nell'Isola. Al via l'iniziativa "La Sicilia fa scuola"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759843414-0-700-milioni-per-l-istruzione-nell-isola-al-via-l-iniziativa-la-sicilia-fa-scuola.jpg

Un piano da oltre 700 milioni di euro per ridisegnare la scuola siciliana. È questa la cifra messa in campo dalla Regione con il piano triennale per l’istruzione, che punta a modernizzare edifici, laboratori, mense, palestre e tecnologie digitali. L’iniziativa prende ufficialmente il via mercoledì 8 ottobre con la manifestazione “La Sicilia fa scuola”, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale insieme all’Ufficio scolastico regionale.

 

L’obiettivo? Fare il punto su quanto realizzato negli ultimi tre anni e, soprattutto, ascoltare il mondo della scuola: dirigenti, docenti, studenti e comunità educative. Otto gli incontri previsti, uno per ogni provincia siciliana, per raccogliere idee, proposte e visioni su come costruire un sistema educativo più inclusivo, moderno e connesso al mondo del lavoro.

 

«In tre anni – ha ricordato il presidente della Regione, Renato Schifani – abbiamo investito 700 milioni per creare la scuola del futuro: più sicura, più accogliente, più innovativa. Non è solo un piano di interventi, ma una visione: vogliamo formare cittadini consapevoli e professionisti competenti, protagonisti del futuro della Sicilia».

 

A guidare la kermesse sarà l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, che sottolinea l’importanza del dialogo con i territori:

 

«Con questa iniziativa vogliamo ascoltare le richieste delle scuole e condividere i risultati raggiunti. In questi tre anni abbiamo investito su edilizia scolastica, laboratori, aule immersive, educazione alla legalità e contrasto al disagio minorile. Restituire ai giovani motivi per restare in Sicilia significa ripartire dai luoghi della conoscenza».

 

I primi due appuntamenti saranno proprio l’8 ottobre: alle 9.30 a Siracusa, al liceo scientifico Luigi Einaudi, e alle 15.30 a Ragusa, nell’auditorium dell’istituto Ferraris di via Tommaseo.

 

A fare gli onori di casa saranno le dirigenti territoriali Luisa Giliberto (Siracusa) e Daniela Mercante (Ragusa), insieme alle autorità locali e all’assessore Turano.

“La Sicilia fa scuola” non sarà solo una serie di incontri, ma un vero e proprio percorso di partecipazione, per immaginare – e costruire – una scuola capace di trattenere talenti e creare futuro.



