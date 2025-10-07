Turismo: la Regione proroga di un mese il bando da 135 milioni per le strutture ricettive

07/10/2025 18:30:00

Le imprese turistiche siciliane avranno trenta giorni in più per presentare domanda al bando regionale da 135 milioni di euro dedicato al potenziamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive dell’Isola.

L’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo ha infatti prorogato la scadenza per la presentazione delle istanze al 14 novembre 2025, ore 17:00. Il provvedimento riguarda le agevolazioni finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, destinate a sostenere interventi di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuove attività alberghiere ed extra-alberghiere. “Ho dato parere favorevole alla proroga dei termini per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria – ha spiegato l’assessore Elvira Amata – offrendo più tempo alle imprese dopo una stagione estiva particolarmente intensa. Il bando è molto atteso e mira a una complessiva riqualificazione dell’offerta turistico-ricettiva, incentivando anche il riutilizzo di immobili dismessi o di pregio storico-culturale”.

Il bando prevede finanziamenti che vanno da 50 mila a 3,5 milioni di euro per singola impresa, con un contributo a fondo perduto fino all’80%. Le domande vanno presentate attraverso la piattaforma incentivisicilia.irfis.it e saranno valutate dall’Irfis, società finanziaria partecipata dalla Regione.

Tra i criteri di selezione figurano la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, senza nuovo consumo di suolo. Le imprese beneficiarie avranno 24 mesi di tempo per realizzare i progetti a partire dalla firma del disciplinare di finanziamento.

****

CNA Sicilia: "Proroga al bando turismo, segnala concreto di attenzione alle imprese" - La CNA Sicilia esprime piena soddisfazione per la decisione dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo di prorogare al 14 novembre 2025 la scadenza per la presentazione delle domande relative all’Avviso “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero”.

La misura, fortemente sollecitata dall’associazione, permetterà a micro, piccole e medie imprese di disporre di più tempo per completare correttamente la documentazione e accedere ai contributi previsti.

“La proroga ottenuta è un risultato fondamentale per le migliaia di PMI del settore, che operano in un comparto strategico per la nostra Isola”, dichiarano Masha Ianglieva Gallitto e Stefano Rizzo, presidente e coordinatore del comparto Turismo di CNA Sicilia. “Questo ulteriore tempo consentirà di preparare progetti più solidi e completi, massimizzando l’accesso a contributi vitali per l’innovazione e la sostenibilità delle nostre imprese”.

Anche il presidente regionale Filippo Scivoli ha sottolineato come la decisione dell’Assessorato rappresenti “un segnale di reale ascolto e di dialogo costante tra istituzioni e associazioni di categoria”. “Non è solo una dilazione dei termini – ha precisato – ma uno strumento concreto per permettere anche alle imprese più piccole e fragili di partecipare a un bando che può incidere sulla loro competitività e modernizzazione”.

Il segretario regionale Piero Giglione ha infine annunciato che CNA Sicilia metterà a disposizione delle imprese la propria rete di sportelli e consulenti per assisterle in tutte le fasi di compilazione delle domande, “così da trasformare queste risorse in investimenti reali per la qualità e l’offerta turistica dell’Isola”.

****

Confcommercio Sicilia: "Accolta la nostra richiesta di proroga" - È ufficiale: la Regione Siciliana ha accolto la richiesta avanzata da Confcommercio Sicilia di posticipare la scadenza del bando dedicato alle agevolazioni per le imprese del settore turistico-alberghiero ed extralberghiero. Il termine, inizialmente previsto per il 15 ottobre, è stato prorogato al 14 novembre 2025.

L’associazione di categoria, lo scorso 19 settembre, aveva segnalato all’assessore al Turismo Elvira Amata le difficoltà operative riscontrate dalle imprese, impegnate nella gestione della stagione estiva proprio durante il periodo di compilazione delle domande.

“Eravamo fiduciosi che il governo regionale comprendesse le motivazioni della nostra richiesta – ha dichiarato il presidente regionale Gianluca Manenti – e così è stato. Ringraziamo l’assessore Amata per la disponibilità dimostrata. Questa proroga va nell’interesse non solo delle aziende, ma di tutto il comparto turistico siciliano, che rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’Isola”.

Confcommercio Sicilia sottolinea come il provvedimento permetta alle imprese di partecipare in modo più efficace e consapevole, potendo contare su tempi più adeguati per la predisposizione dei progetti e la raccolta della documentazione necessaria.

La decisione dell’Assessorato è stata accolta con favore anche da numerosi operatori del settore, che vedono in questa proroga “un gesto di concreta attenzione” verso chi, nonostante le difficoltà gestionali e stagionali, continua a investire nella qualità dell’offerta turistica siciliana.



