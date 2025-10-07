“Al volante del vostro sogno”

07/10/2025 02:07:00

Carissime I & L, il vostro è stato un giorno speciale, uno di quelli che resteranno impressi nel cuore per sempre.

Vedere il vostro sogno diventare realtà è una gioia indescrivibile. Ricordo quando ne parlavamo insieme, dei vostri desideri, delle vostre speranze… e ora eccoci qui, pronte a iniziare un nuovo capitolo della vostra vita.

Il matrimonio è un viaggio meraviglioso, fatto di avventure, risate e, a volte, anche di sfide. Ma con la persona giusta al proprio fianco, sono certa che affronterete tutto con amore e complicità.



Sappiate che ci sarò sempre per voi, pronta a sostenervi e a festeggiare ogni vostro traguardo, proprio come oggi — un giorno che porterò nel cuore.

Mi avete scelta come autista per il vostro matrimonio, un gesto che ha reso questo momento ancora più intimo e significativo. È un onore, e una gioia immensa, accompagnarvi lungo il tragitto della vostra grande promessa.

L’autista non è solo un uomo in giacca e cravatta…

Scegliere una donna è stato il vostro modo di essere, ancora una volta, anticonformiste e autentiche, lontane da ogni stereotipo.

Con tutto l’affetto di un’amica che vi guida — oggi sulla strada, e sempre con il cuore.

Con affetto, Valentina



