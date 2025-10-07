Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
07/10/2025 08:08:00

 Marsala, le occupano casa mentre è sotto protezione: lei reagisce e dà fuoco al portone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759817699-0-marsala-le-occupano-casa-mentre-e-sotto-protezione-lei-reagisce-e-da-fuoco-al-portone.jpg

Da vittima di un tentato omicidio (poi derubricato a lesioni personali gravi) ad opera dell’ex compagno ad imputata per minacce e incendio doloso. 

 

Al centro della vicenda c’è una 24enne marsalese (L.F.). Secondo l’accusa, la giovane, subito dopo essere stata inviata in una struttura protetta, per evitare che l’ex compagno potesse farle ancora del male, lasciò il suo alloggio popolare alla periferia est della città. Tornando successivamente per prendere altri capi d’abbigliamento e oggetti personali. Ebbe, però, la sorpresa di trovare l’appartamento già occupato da persone che, avendo evidentemente saputo che l’appartamento era rimasto vuoto, avevano subito forzato la porta d’ingresso e ne avevano preso possesso. 

 

Tra la giovane e i nuovi occupanti è nata, naturalmente, una vivace discussione. Con i secondi che poi sporsero denuncia, affermando che L.F. avrebbe addirittura minacciato di dare fuoco alla nuova occupante (abusiva) e a sua figlia. E di aver appiccato, poi, davvero il fuoco, danneggiando la porta d’ingresso e alcuni capi d’abbigliamento. Per la 24enne, difesa dall’avvocato Vincenzo Forti, il gip Riccardo Alcamo ha emesso un decreto penale di condanna, ma, a seguito dell’opposizione presentata dall’imputata tramite il suo legale, si andrà al processo. 
 



