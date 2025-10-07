Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
07/10/2025 12:00:00

Da New York a Castellammare del Golfo: Karen Joia Di Stefano ritrova le sue radici 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/da-new-york-a-castellammare-del-golfo-karen-joia-di-stefano-ritrova-le-sue-radici-450.jpg

Una storia di emigrazione, di amore e di ritorni ha preso forma questa mattina a Castellammare del Golfo grazie alla visita di Karen Joia Di Stefano, ricercatrice oncologica nata a New York 61 anni fa. La discendente di Francesco Di Stefano e Audenzia Schiavo ha compiuto un viaggio nel tempo per riscoprire le proprie origini siciliane, coronato dalla consegna di una pergamena genealogica e di un attestato simbolico dal sindaco Giuseppe Fausto.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Crociferi, dove Karen Joia ha avuto l’opportunità di incontrare e abbracciare alcuni dei suoi parenti ancora residenti a Castellammare del Golfo. Il sindaco Fausto, emozionato, ha sottolineato l’importanza di questi percorsi di riscoperta delle radici: «Le radici non sono solo un ricordo, ma un ponte che collega passato, presente e futuro. Ritrovare le proprie origini arricchisce chi lo compie, ma anche la comunità che accoglie».

 

La storia della famiglia Di Stefano attraversa luoghi, epoche e continenti. Francesco Di Stefano nacque il 25 gennaio 1896 a Castellammare del Golfo e salpò per New York il 13 aprile 1913 a bordo della nave Perugia, partendo da Palermo. Audenzia Schiavo, nata ad Alcamo il 29 settembre 1899, emigrò in America definitivamente nel 1921 a bordo della nave S.S. Providence. Il 1° ottobre dello stesso anno, i due si sposarono nella Chiesa di Nostra Signora di Pompei a New York, dando origine a una discendenza italoamericana che oggi, attraverso Karen Joia, torna simbolicamente in Sicilia.

 

La ricerca genealogica che ha permesso di ricostruire con precisione questa storia è stata condotta con grande dedizione da Baldo Sabella, ex responsabile dell’archivio storico comunale, e si è basata anche sul lavoro dello storico e genealogista Silvio Garofalo. Hanno collaborato Nunzio Montagna, attuale responsabile dell’archivio storico del Comune, e il fotografo Vito Buccellato.

 

Il sindaco Fausto ha aggiunto: «Questi percorsi sono fondamentali anche per il turismo delle radici, un’opportunità straordinaria per il nostro territorio non solo sul piano affettivo e culturale, ma anche come volano di sviluppo economico e promozione del patrimonio storico e umano della nostra comunità».

Un viaggio nel tempo, quello di Karen Joia Di Stefano, che da Castellammare del Golfo e Alcamo ha attraversato l’oceano fino a New York, per tornare oggi con rinnovato orgoglio e grande emozione nel luogo dove ha riscoperto le proprie radici e che oggi sceglie di visitare ogni anno.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali