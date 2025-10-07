Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
07/10/2025 20:00:00

Faraone in visita all'ospedale di Castelvetrano: "E' in condizioni disastrose"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/faraone-in-visita-all-ospedale-di-castelvetrano-e-in-condizioni-disastrose-450.png

Continua il tour di Davide Faraone tra gli ospedali siciliani per documentare le criticità del sistema sanitario regionale. L’esponente di Italia Viva, dopo le recenti tappe in diverse strutture dell’Isola, ha visitato l’ospedale di Castelvetrano, definendo la situazione “emblematica del disastro targato Schifani e Meloni”.

 

Faraone ha denunciato lo stato di abbandono del nosocomio trapanese: “I lavori per il nuovo pronto soccorso sono fermi da tre anni – ha spiegato – il triage è stato allestito in uno sgabuzzino, gli spazi sono angusti, le barelle si accumulano nei corridoi e, nel frattempo, la Regione sta portando avanti un piano di complessivo ridimensionamento della struttura”.

Nel suo intervento, l’ex sottosegretario alla Salute ha puntato il dito contro la gestione politica della sanità siciliana: “Non è più accettabile che la salute dei cittadini venga sacrificata sull’altare delle poltrone e delle lottizzazioni. Schifani e Meloni hanno trasformato la sanità in un bancomat per i partiti e in un campo di battaglia tra correnti, mentre i cittadini aspettano mesi per una visita e i pronto soccorso cadono a pezzi”.

 

Dopo la tappa a Castelvetrano, Faraone ha partecipato a un sit-in davanti all’ospedale di Agrigento, dove ha chiesto interventi urgenti per garantire la radioterapia ai pazienti oncologici. “Troppe persone sono costrette a interrompere le cure per colpa di apparecchiature ormai obsolete – ha denunciato –. È una vergogna che chi lotta contro il cancro debba affrontare anche la mancanza di strumenti adeguati”.

Il parlamentare ha annunciato che proseguirà il suo viaggio in tutta la Sicilia per documentare le condizioni delle strutture sanitarie e raccogliere le segnalazioni dei cittadini: “Continuerò a girare ospedale dopo ospedale per smascherare le bugie di questo governo regionale e difendere il diritto alla cura di chi oggi paga sulla propria pelle l’incapacità e l’arroganza del potere”.

 



Sanità | 2025-10-06 18:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/raffreddore-influenza-o-covid-come-riconoscerli-250.jpg

Raffreddore, influenza o Covid? Come riconoscerli

Con l’arrivo dell’autunno, i virus respiratori iniziano a circolare con maggiore intensità, complici gli sbalzi di temperatura che interessano diverse zone del Paese. Distinguere tra raffreddore, influenza e Covid non è...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali