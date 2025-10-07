Sezioni
Economia

» Turismo
07/10/2025 13:00:00

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale protagonista al TTG di Rimini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/il-distretto-turistico-sicilia-occidentale-protagonista-al-ttg-di-rimini-450.jpg

La Sicilia Occidentale protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, una delle fiere più importanti a livello internazionale per la promozione del turismo, in programma dall’8 al 10 ottobre al Rimini Expo Center. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale porterà alla manifestazione il proprio modello di promozione turistica, incentrato su sostenibilità, turismo culturale ed esperienze fuori stagione.

 

Per tre giorni, operatori internazionali, enti del turismo, tour operator, compagnie aeree e strutture ricettive si confronteranno sulle nuove tendenze, sulle innovazioni e sulle esigenze dei viaggiatori, in un vero e proprio marketplace in cui domanda e offerta costruiscono il futuro della travel industry.

Il Distretto sarà presente nello stand della Regione Siciliana e, insieme alle altre DMO dell’isola, parteciperà alla conferenza stampa dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, il 9 ottobre alle ore 12.

 

L’obiettivo della DMO Sicilia Occidentale è promuovere il territorio e le sue esperienze uniche, molte delle quali visibili sul portale ufficiale westofsicily.com, puntando su tre direttrici strategiche: valorizzazione delle esperienze, attrazione di flussi turistici durante tutto l’anno e sostenibilità. Il progetto mira a sviluppare un turismo autentico e rispettoso del territorio, superando la stagionalità e offrendo opportunità in ogni periodo dell’anno.

Particolare attenzione sarà dedicata al turismo culturale, valorizzando il patrimonio architettonico e artistico della provincia di Trapani, grazie anche alle nuove rotte nazionali ed europee introdotte da Ryanair.

 

“Il turismo nella Sicilia Occidentale passa anche dal valore culturale di un territorio ricco di bellezze e tradizioni, che offre al visitatore molteplici esperienze – sottolinea Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Il nostro progetto vuole andare oltre la promozione delle località balneari, già punto di forza naturale, per costruire percorsi sostenibili in ogni periodo dell’anno e far conoscere la vera anima dei nostri luoghi”.

 

Il TTG rappresenta anche un’occasione di confronto diretto con operatori internazionali e altre DMO siciliane. “Ringraziamo l’assessore Elvira Amata per averci voluto al suo fianco nella promozione delle strategie turistiche regionali – aggiunge Rosalia D’Alì – Crediamo che il TTG sia uno spazio privilegiato per stabilire contatti concreti con i professionisti del settore e far emergere le opportunità che la Sicilia Occidentale può offrire ai turisti”.

La vigilia della fiera, il 7 ottobre alle 20.00, al Castello Benelli di Bellaria Igea Marina, il Distretto organizzerà un incontro dedicato a circa quaranta operatori turistici europei e americani. Durante la serata saranno presentate le esperienze del territorio, accompagnate da degustazioni di dolci tipici e del Marsala, simboli della tradizione culinaria ed enologica della provincia di Trapani.



