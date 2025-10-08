Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
08/10/2025 18:00:00

Giornata dei Cammini Siciliani: la Trasversale Sicula tra Chiaramonte Gulfi e Comiso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759938042-0-giornata-dei-cammini-siciliani-la-trasversale-sicula-tra-chiaramonte-gulfi-e-comiso.jpg

 

 La Sicilia, terra di tradizioni, paesaggi mozzafiato e storia millenaria, si svela in tutta la sua bellezza naturale e culturale il prossimo 26 ottobre con un evento imperdibile per tutti gli amanti del trekking e del biking. In occasione della Seconda Giornata Regionale dei Cammini Siciliani, l’associazione Trasversale Sicula organizza una giornata di esplorazione tra Chiaramonte Gulfi e Comiso, lungo la 35a tappa dell’Antica Trasversale Sicula.

 

Questo evento, che gode del patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e Spettacolo, della Casa Editrice Terre di Mezzo, del Coordinamento Regionale dei Cammini Siciliani, e delle Pro Loco dei Comuni di Chiaramonte Gulfi e Comiso, è il secondo appuntamento di una serie di iniziative dedicate alla riscoperta della Sicilia più autentica. Dopo il successo della tappa in provincia di Trapani ad aprile, ora il cammino si sposterà nella provincia di Ragusa, offrendo ai partecipanti un percorso che fonde natura, storia e spiritualità.

 

Un Cammino tra natura e cultura

Il percorso, lungo 22 km, si snoda tra i suggestivi paesaggi della Pineta di Chiaramonte Gulfi e la Pagoda della Pace di Comiso, un luogo emblematico che incarna la speranza di armonia tra culture e religioni diverse. Partendo dal borgo di Chiaramonte Gulfi, famoso per il suo paesaggio montano e i suoi ulivi secolari, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella natura incontaminata dei Monti Iblei.

Il cammino si fa sempre più affascinante mentre si attraversano sentieri immersi tra ulivi e carrubi, prima di giungere alla Pagoda della Pace, simbolo di pace e spiritualità. Questa struttura, tanto semplice quanto suggestiva, rappresenta un luogo ideale per fermarsi, riflettere e ritrovare il silenzio interiore. La Pagoda della Pace sarà infatti uno dei momenti di sosta più significativi dell'evento, invitando tutti a condividere un’esperienza unica di connessione tra natura, arte e spiritualità.

Continuando lungo il sentiero, i partecipanti arriveranno nel cuore di Comiso, cittadina che vanta antichi edifici storici e piazze vivaci, caratterizzate dal calore dell’accoglienza tipica della Sicilia. La scelta di Comiso come meta finale non è casuale: la città è stata infatti la patria di Biagio Pace, archeologo che ha ispirato l'ipotesi della Trasversale Sicula, il cui percorso oggi collega le meraviglie più affascinanti dell’isola.

 

L’iniziativa è aperta a tutti, a piedi o in bicicletta, e si propone come un’esperienza alla portata di tutti, con un livello di difficoltà medio-basso. L’obiettivo è quello di favorire un'esplorazione lenta e consapevole, in grado di far riscoprire la bellezza dei luoghi e il valore della storia che li attraversa. L’evento è gratuito, ma a causa delle limitate disponibilità, l’organizzazione accoglierà al massimo 50 partecipanti per garantire un’esperienza confortevole e sicura.

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per domenica 26 ottobre alle ore 7:30 in Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. La partenza è prevista al massimo entro le ore 8:00.

 

Per chi volesse arrivare il giorno prima e godere appieno dell’accoglienza locale, la Pro Loco di Chiaramonte Gulfi ha organizzato, su prenotazione, una visita guidata a chiese e musei del borgo, a partire dalle ore 17:00 di sabato 25 ottobre. Un’opportunità unica per scoprire l’affascinante storia di Chiaramonte Gulfi, tra arte, tradizioni e cultura locale.

 

 

L'evento

  • Data: 26 ottobre 2025
  • Orario di partenza: 7:30 in Piazza Duomo, Chiaramonte Gulfi
  • Difficoltà: Medio-basso
  • Durata: 22 km (circa 5 ore)
  • Partecipazione: Gratuita, con iscrizione obbligatoria (50 posti disponibili)
  • Soggiorno: Visite guidate a chiese e musei il 25 ottobre, a partire dalle ore 17:00
  • Consigliato a: Adulti e ragazzi (non indicato per bambini o persone con limitate capacità motorie)



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali