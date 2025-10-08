Giornata dei Cammini Siciliani: la Trasversale Sicula tra Chiaramonte Gulfi e Comiso

08/10/2025 18:00:00

La Sicilia, terra di tradizioni, paesaggi mozzafiato e storia millenaria, si svela in tutta la sua bellezza naturale e culturale il prossimo 26 ottobre con un evento imperdibile per tutti gli amanti del trekking e del biking. In occasione della Seconda Giornata Regionale dei Cammini Siciliani, l’associazione Trasversale Sicula organizza una giornata di esplorazione tra Chiaramonte Gulfi e Comiso, lungo la 35a tappa dell’Antica Trasversale Sicula.

Questo evento, che gode del patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e Spettacolo, della Casa Editrice Terre di Mezzo, del Coordinamento Regionale dei Cammini Siciliani, e delle Pro Loco dei Comuni di Chiaramonte Gulfi e Comiso, è il secondo appuntamento di una serie di iniziative dedicate alla riscoperta della Sicilia più autentica. Dopo il successo della tappa in provincia di Trapani ad aprile, ora il cammino si sposterà nella provincia di Ragusa, offrendo ai partecipanti un percorso che fonde natura, storia e spiritualità.

Un Cammino tra natura e cultura

Il percorso, lungo 22 km, si snoda tra i suggestivi paesaggi della Pineta di Chiaramonte Gulfi e la Pagoda della Pace di Comiso, un luogo emblematico che incarna la speranza di armonia tra culture e religioni diverse. Partendo dal borgo di Chiaramonte Gulfi, famoso per il suo paesaggio montano e i suoi ulivi secolari, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella natura incontaminata dei Monti Iblei.

Il cammino si fa sempre più affascinante mentre si attraversano sentieri immersi tra ulivi e carrubi, prima di giungere alla Pagoda della Pace, simbolo di pace e spiritualità. Questa struttura, tanto semplice quanto suggestiva, rappresenta un luogo ideale per fermarsi, riflettere e ritrovare il silenzio interiore. La Pagoda della Pace sarà infatti uno dei momenti di sosta più significativi dell'evento, invitando tutti a condividere un’esperienza unica di connessione tra natura, arte e spiritualità.

Continuando lungo il sentiero, i partecipanti arriveranno nel cuore di Comiso, cittadina che vanta antichi edifici storici e piazze vivaci, caratterizzate dal calore dell’accoglienza tipica della Sicilia. La scelta di Comiso come meta finale non è casuale: la città è stata infatti la patria di Biagio Pace, archeologo che ha ispirato l'ipotesi della Trasversale Sicula, il cui percorso oggi collega le meraviglie più affascinanti dell’isola.

L’iniziativa è aperta a tutti, a piedi o in bicicletta, e si propone come un’esperienza alla portata di tutti, con un livello di difficoltà medio-basso. L’obiettivo è quello di favorire un'esplorazione lenta e consapevole, in grado di far riscoprire la bellezza dei luoghi e il valore della storia che li attraversa. L’evento è gratuito, ma a causa delle limitate disponibilità, l’organizzazione accoglierà al massimo 50 partecipanti per garantire un’esperienza confortevole e sicura.

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per domenica 26 ottobre alle ore 7:30 in Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. La partenza è prevista al massimo entro le ore 8:00.

Per chi volesse arrivare il giorno prima e godere appieno dell’accoglienza locale, la Pro Loco di Chiaramonte Gulfi ha organizzato, su prenotazione, una visita guidata a chiese e musei del borgo, a partire dalle ore 17:00 di sabato 25 ottobre. Un’opportunità unica per scoprire l’affascinante storia di Chiaramonte Gulfi, tra arte, tradizioni e cultura locale.

L'evento

Data : 26 ottobre 2025

: 26 ottobre 2025 Orario di partenza : 7:30 in Piazza Duomo, Chiaramonte Gulfi

: 7:30 in Piazza Duomo, Chiaramonte Gulfi Difficoltà : Medio-basso

: Medio-basso Durata : 22 km (circa 5 ore)

: 22 km (circa 5 ore) Partecipazione : Gratuita, con iscrizione obbligatoria (50 posti disponibili)

: Gratuita, con iscrizione obbligatoria (50 posti disponibili) Soggiorno : Visite guidate a chiese e musei il 25 ottobre, a partire dalle ore 17:00

: Visite guidate a chiese e musei il 25 ottobre, a partire dalle ore 17:00 Consigliato a: Adulti e ragazzi (non indicato per bambini o persone con limitate capacità motorie)



