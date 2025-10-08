Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/10/2025 09:20:00

Buongiorno24, mercoledì 8 ottobre: Trapani, ancora violenza nel weekend

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759908187-0-buongiorno24-mercoledi-8-ottobre-trapani-ancora-violenza-nel-weekend.jpg

Nuova puntata di Buongiorno24, in diretta streaming sui canali social di Tp24, su Tp24.it e su Rmc 101, per fare il punto sui fatti del giorno con la redazione.

L’apertura è dedicata all’allarme sicurezza a Trapani, dopo l’ennesima notte di violenza nel cuore della città. Sabato sera, tra piazza Generale Dalla Chiesa e piazza Garibaldi, un’altra rissa è degenerata in un’aggressione a colpi di arma bianca: un ventenne è rimasto ferito. Gli operatori chiedono un presidio fisso delle forze dell’ordine.
Pasquale Citrolo, titolare del Black Out, denuncia: “Ogni weekend è la stessa storia. Gente che si appropria dei locali e crea caos. Dopo, arrivano pattuglie e lampeggianti. Ma serve prevenzione, non solo intervento”.

Ma l’attualità non si ferma qui. Si indaga sul caso della mensa scolastica sospesa a Calatafimi dopo il ricovero di un bambino per malesseri: l’Asp ha avviato accertamenti.

Sempre in provincia di Trapani, la commissaria Sabrina Pulvirenti fa il punto dopo tre mesi alla guida dell’Asp: “Sanità fragile ma in cammino. Liste d’attesa ridotte, cure più umane. Da gennaio attiva la cardio-TC”.

In primo piano anche la requisitoria nel processo a Trapani per i passaporti rubati e rivenduti sul mercato clandestino.

Il presidente Renato Schifani ha ampliato l’incarico di consulente a Simona Vicari, imputata per corruzione, affidandole anche il dossier sull’approvvigionamento idrico. Una decisione che fa discutere, nel pieno dell’emergenza siccità.

Nel frattempo, a Sala d’Ercole si discute la Finanziaria quater. Passi avanti per la riforma costituzionale che introduce anche in Sicilia la figura del deputato supplente.

Sul fronte ambientale, l’Ispra certifica che la Sicilia è la regione più colpita dagli incendi nel 2025, con oltre 4 mila ettari distrutti, soprattutto nell’Agrigentino.

Ma ci sono anche buone notizie per la cultura: a Gibellina, il Museo d’Arte Contemporanea diventa accessibile ai non vedenti, con percorsi tattili e installazioni interattive realizzate grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione con l’Università di Palermo.

Appuntamento in diretta con Buongiorno24, per sapere e capire i fatti di oggi, su Tp24 e Rmc 101.

 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali