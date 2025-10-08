Buongiorno24, mercoledì 8 ottobre: Trapani, ancora violenza nel weekend
Nuova puntata di Buongiorno24, in diretta streaming sui canali social di Tp24, su Tp24.it e su Rmc 101, per fare il punto sui fatti del giorno con la redazione.
L’apertura è dedicata all’allarme sicurezza a Trapani, dopo l’ennesima notte di violenza nel cuore della città. Sabato sera, tra piazza Generale Dalla Chiesa e piazza Garibaldi, un’altra rissa è degenerata in un’aggressione a colpi di arma bianca: un ventenne è rimasto ferito. Gli operatori chiedono un presidio fisso delle forze dell’ordine. Pasquale Citrolo, titolare del Black Out, denuncia: “Ogni weekend è la stessa storia. Gente che si appropria dei locali e crea caos. Dopo, arrivano pattuglie e lampeggianti. Ma serve prevenzione, non solo intervento”.
Ma l’attualità non si ferma qui. Si indaga sul caso della mensa scolastica sospesa a Calatafimi dopo il ricovero di un bambino per malesseri: l’Asp ha avviato accertamenti.
Sempre in provincia di Trapani, la commissaria Sabrina Pulvirenti fa il punto dopo tre mesi alla guida dell’Asp: “Sanità fragile ma in cammino. Liste d’attesa ridotte, cure più umane. Da gennaio attiva la cardio-TC”.
In primo piano anche la requisitoria nel processo a Trapani per i passaporti rubati e rivenduti sul mercato clandestino.
Il presidente Renato Schifani ha ampliato l’incarico di consulente a Simona Vicari, imputata per corruzione, affidandole anche il dossier sull’approvvigionamento idrico. Una decisione che fa discutere, nel pieno dell’emergenza siccità.
Nel frattempo, a Sala d’Ercole si discute la Finanziaria quater. Passi avanti per la riforma costituzionale che introduce anche in Sicilia la figura del deputato supplente.
Sul fronte ambientale, l’Ispra certifica che la Sicilia è la regione più colpita dagli incendi nel 2025, con oltre 4 mila ettari distrutti, soprattutto nell’Agrigentino.
Ma ci sono anche buone notizie per la cultura: a Gibellina, il Museo d’Arte Contemporanea diventa accessibile ai non vedenti, con percorsi tattili e installazioni interattive realizzate grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione con l’Università di Palermo.
Appuntamento in diretta con Buongiorno24, per sapere e capire i fatti di oggi, su Tp24 e Rmc 101.
