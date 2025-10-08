Sezioni
Cronaca
08/10/2025 07:48:00

Malesseri per alcuni alunni di Calatafimi, sospeso il servizio mensa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/malesseri-per-alcuni-alunni-di-calatafimi-sospeso-il-servizio-mensa-450.jpg

A causa di alcuni episodi di malesseri gastrointestinali tra gli alunni delle scuole di Calatafimi, il servizio mensa scolastica è stato sospeso in via precauzionale. 

 

La decisione, presa dal Comune, è arrivata dopo la segnalazione della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo "Francesco Vivona", Caterina Agueci, che ha informato le autorità competenti. I disagi tra gli studenti si sono manifestati il 2 e 3 ottobre scorsi, spingendo l’amministrazione locale a interrompere temporaneamente il servizio mensa.

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani è stata avvisata e ha avviato le indagini per stabilire le cause di quanto accaduto. 

 

La dirigente Agueci ha richiesto ai docenti delle classi a tempo pieno di Infanzia e Primaria di redigere una relazione dettagliata per ricostruire gli eventi in modo puntuale. In merito alla situazione, il sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso - come riporta Primapaginagolfo - ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto, sottolineando che “i bambini sono le vittime inconsapevoli di questa situazione, e uno di loro è ancora ricoverato”.

 



