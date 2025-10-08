Ficodindia Fest, due giorni di gusto e identità a Santa Margherita di Belìce

08/10/2025 08:49:00

Santa Margherita di Belìce si prepara a un fine settimana di festa tra colori, profumi e musica.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna il Ficodindia Fest, evento che celebra il frutto simbolo della Sicilia — il fico d’India — con un programma ricco di iniziative tra gastronomia, arte e folklore.

Il borgo agrigentino accoglierà visitatori da tutta la Valle del Belìce con un itinerario diffuso di stand enogastronomici, laboratori e mostre d’arte. Nelle piazze sarà possibile degustare marmellate, dolci, liquori e gelati a base di fico d’India, insieme a prodotti tipici come formaggi, salumi, ricotta e pane casereccio. Non mancheranno le esposizioni di artigianato locale e una mostra di pittura che racconterà il paesaggio e le atmosfere del territorio attraverso gli occhi di artiste margheritane.

L’inaugurazione è prevista sabato alle 18 con l’apertura degli stand e una rievocazione in costume ottocentesco che riporterà il pubblico nell’atmosfera storica del paese del Gattopardo. In serata, concerti dal vivo e una cena a tema dedicata al fico d’India. Domenica il programma partirà già al mattino con un raduno di auto e moto d’epoca, animazioni per bambini, esibizioni folkloristiche e spettacoli itineranti nelle vie principali. Il pranzo comunitario, con piatti tradizionali e prodotti a km zero, concluderà la manifestazione, che si chiuderà alle 23.



