Erice, abbandona in strada banchi frigo: denunciato un uomo

Un uomo è stato colto in flagrante a Erice mentre abbandonava dei rifiuti ingombranti, due banchi frigo, lungo la via dei Pescatori. L’intervento congiunto del Nucleo ambientale della Polizia municipale e dei Carabinieri ha permesso di fermarlo e denunciarlo all’Autorità giudiziaria.

A segnalare e condannare l’episodio sono stati la sindaca Daniela Toscano e il vicesindaco Paolo Genco, assessore all’Ambiente e alla Polizia municipale: «Questo episodio rappresenta un monito chiaro – affermano –. Chi sceglie di scaricare rifiuti illegalmente, anche in piccole quantità, commette un reato grave che non rimarrà impunito».

Il Comune di Erice ha ribadito il proprio impegno nel rafforzare i controlli e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela ambientale. «Ogni cittadino – prosegue l’Amministrazione – ha diritto di vivere in una città pulita e sicura, ma anche il dovere di rispettare le regole e contribuire alla salvaguardia del territorio».

Le attività di monitoraggio e contrasto agli abbandoni proseguono anche grazie all’uso delle telecamere di videosorveglianza, che hanno già permesso di identificare e sanzionare altri responsabili di comportamenti analoghi.

Il Comune fa sapere che la battaglia contro gli incivili continuerà «con decisione e fermezza», per difendere l’ambiente e il decoro urbano da gesti che «danneggiano la qualità della vita e l’immagine del territorio».



