Asp Trapani: il punto della commissaria Pulvirenti, tra novità, prevenzione e obiettivi

08/10/2025 06:00:00

Sabrina Pulvirenti è Commissaria dell’ASP 9 di Trapani, è arrivata qui a luglio 2025, dopo la bufera dello scandalo dei referti istologici consegnati in ritardo.

È specializzata in Patologia clinica, ha un dottorato in Scienze gastroenterologiche pediatriche ed è dirigente medico presso il Policlinico “Umberto I” di Roma.

E’ una donna non solo preparata ma pragmatica, strutturata perché capace. Sa quello che dice e soprattutto sa quando e come affrontare le criticità.

Non a caso i sindacati hanno una buona opinione di lei, pubblicamente non hanno solo espresso apprezzamenti ma anche l’augurio che possa restare più a lungo possibile.

Del resto l’ASP di Trapani ha bisogno di stabilità. Nella giornata di ieri, dopo 90 giorni, ha deciso di incontrare la stampa per fare il punto delle attività. Accanto a lei il il direttore amministrativo Danilo Palazzolo, che nel periodo di vacatio ha assunto il ruolo di facente funzione di Direttore generale.

La Pulvirenti ha esordito: “Io sono un patologo e sono molto franca e diretta. Ho scelto di non parlare prima perché inserirsi in un contesto così fragile rischiava di dare un messaggio diverso. Bisognava, invece, mettere insieme una serie di cose e quindi presentare i risultati”.

Ottobre Rosa e prevenzione

L’iniziativa è dedicata non solo alla salute delle donne, ma anche al benessere degli animali di affezione, pure per combattere il randagismo.

Sono tre i fine settimana di ottobre con prestazioni gratuite pensate per sensibilizzare e favorire la prevenzione oncologica. Le date sono quelle di sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30; poi sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30; e poi ancora sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30. Le prestazioni previste sono l’esame mammografico, che è prenotabile online, il Pap-test, counseling e informazioni sui corretti stili di vita, a cura delle ostetriche, in modalità Open Day (senza prenotazione).

Le prestazioni saranno garantite da professionisti del comparto sanitario che hanno aderito volontariamente al programma, contribuendo anche alla riduzione delle liste di attesa.

La Commissaria ha tenuto a ringraziare “Tutti i colleghi e tutto il personale, che hanno aderito nei loro weekend, consentendo di aprire le porte dell’Azienda, sia la parte territoriale che quella ospedaliera. E’ importante interagire con la linea animale, tenere sotto controllo i randagi significa tenere sotto controllo la salute pubblica. Abbiamo unito la linea veterinaria con quella delle donne”.

La partecipazione “pet friendly” arriva grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani. Le donne che parteciperanno alle attività riceveranno un voucher gratuito per la visita veterinaria del proprio animale da compagnia. Le visite potranno essere effettuate in open day, il sabato e la domenica, dalle 9:00 alle 13:00, presso l’Ambulatorio Veterinario della Cittadella della Salute di Trapani in occasione dei weekend dell’iniziativa, oppure, dal lunedì al venerdì presso tutti gli Ambulatori Veterinari dell’ASP Trapani, prenotando in anticipo.

Sedi per mammografia

Sarà possibile accedere, dopo avere prenotato, il modulo di adesione è sul portale dell’Azienda, la signora verrà chiamata e le verrà indicato il luogo dove eseguirla.

Le strutture per sottoporsi all’esame sono: Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero di Trapani - Piano Terra; Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Marsala - Piano Terra; Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Mazara del Vallo - Piano Seminterrato; Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Alcamo - Piano Terra; Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Castelvetrano - 2° Piano; Reparto di Radiologia Presidio Ospedaliero Pantelleria - Piano Terra; Ambulatorio di Radiologia Cittadella della Salute – Casa Santa Erice.

Arrivate nel presidio ci sarà un nastro rosa che guiderà simbolicamente le donne verso i luoghi dello screening, accompagnandole fino agli ambulatori dedicati, come segno di accoglienza e di vicinanza nella prevenzione.

Finora prenotate ci sono già circa 750 mammografie , mentre la richiesta di visita per gli animali è superiore ai 100. A disposizione ci sarà tutta l’equipe della radiologia. Gli slot sono uno ogni 15minuti. Le pazienti che si recheranno lì e non troveranno posto verranno servite durante i fine settimana seguenti.

PAP-TEST E COUNSELING

Possono partecipare tutte le donne dai 18 anni in su, le strutture interessate sono:

Presidio Ospedaliero di Trapani - Reparto di Ostetricia e Ginecologia - 4° Piano; Presidio Ospedaliero Marsala - Reparto di Ostetricia e Ginecologia - 5° Piano; Presidio Ospedaliero Mazara del Vallo - Reparto di Ostetricia e Ginecologia - 2° Piano Padiglione B; Presidio Ospedaliero Pantelleria - Reparto di Ostetricia e Ginecologia 2° Piano; Consultorio Familiari di Trapani; Consultorio Familiari di Erice; Consultorio Familiari di Valderice; Consultorio Familiari di Alcamo; Consultorio Familiari di Castellammare del Golfo; Consultorio Familiari di Castelvetrano; Consultorio Familiari di Santa Ninfa; Consultorio Familiari di Mazara del Vallo; Consultorio Familiari di Salemi; Consultorio Familiari di Marsala Centro; Consultorio Familiari di Marsala Bosco.

Sono iniziative- ha detto la Pulvirenti- con cui si vuole curare l’anima delle donne.

L’idea che vuole far passare la Commissaria è di “Non sentirsi soli. Stiamo prestando molta attenzione al paziente che entra, a Trapani abbiamo messo i ciclamini, abbiamo ridipinto il cancello. Si chiama comfort alberghiero. C’è tanta strada da fare ma abbiamo iniziato già da 90 giorni”.

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi dell’ASP c’è quello di potenziare il presente ma anche- ha detto la Pulvirenti- “Capire cosa ci manca e metterlo in linea. La Breast Unit va attivata tutta, l’intero percorso dentro casa, altrimenti la mandiamo fuori la paziente. Noi abbiamo i mezzi per farlo. E quelli che non abbiamo li dobbiamo trovare”.

La Breast Unit include diversi specialisti che lavorano insieme ma soprattutto a mastectomia effettuata si deve garantire anche la ricostruzione.

LISTE DI ATTESA

“Quando mi sono insediata ho subito lavorato alle liste di attesa. Siamo partiti con le linee precise e un manuale metodologico emesso dall’assessorato alla Salute. Dopo quello che è stato fatto da questa Azienda, ed è stato fatto molto, ci siamo poi accorti che c’era un problema di appropriatezza prescrittiva. Mi sono messa in contatto con l’Ordine dei medici, quindi medici di base e pediatri di libera scelta, abbiamo condiviso il manuale RAU. Abbiamo condiviso la necessità di rafforzare la comunicazione. Abbiamo fatto una serie di riunioni, appurato le criticità per poi condividere l’azione. Capita che le prescrizioni U e B presentino percentuali alte di inappropriatezza”.

La Pulvirenti senza giri di parole e con praticità indica punto per punto quello che finora è stato fatto: “Gli sportelli attivati avvieranno il cittadino alla prestazione “veloce”. Ci sono 67 agende fast track attive. Le prestazioni D(30giorni) e le P(180 giorni) hanno avuto una azione importante. In verità le P non dovrebbero esistere, perché fanno parte del controllo. Ogni specialista ha una agenda, quindi quando finisce la prima visita prende appuntamento per il controllo e lo deve fare, non deve il paziente tornare dal medico di base. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono stati molti collaboranti”.

I NUMERI

Le prestazioni B(Breve) sono state tutte servite nel 2024, le B del 2025 erano in. Numero di 1860, ne sono rimaste 1500 e sono state già tutte distribuite. Si continua pure ad erogare le prestazioni D e le P, la branca P sono visite di controllo e ce sono circa 17mila, ma il medico darà il piano di controllo non si finirà tra quei 17mila. Al recupero delle liste di attesa hanno lavoro i medici ospedalieri, i medici del territorio e i medici di base, anche il personale infermieristico ha dato la sua disponibilità.

Da gennaio si inizierà anche a fare le Cardio TC, il personale è in formazione e la macchina è innovativa. Stiamo lavorando anche sulla procedura delle prestazioni garantite e il recupero delle prescrizioni chirurgiche e il recall”.

Il problema da affrontare è pure di chi prenota una visita e poi non si presenta, senza disdettare, per dare spazio ad un altro cittadino.

La grande novità è data da una Mappa interattiva, attualmente in lavorazione, che consentirà una volta messa in rete di garantire al cittadino i servizi nel luogo più vicino.

PUNTI DI CADUTA

La criticità per l’ASP è la gastro e le colonscopie, visite invasive legate all’operatore, il numero di chi le esegue è ristretto, abbiamo bassa disponibilità, ha detto la Commissaria Pulvirenti, che ha poi aggiunto: “E’ un punto su cui stiamo lavorando. Oggettivamente il parco tecnologico è stato innovato".

La questione dei Pronto Soccorso congestionati è legata alla medicina del territorio: arrivano lì perché non trovano alcuna altra linea di aiuto: “L’Azienda eroga circa 190mila accessi, i codici bianchi e verdi sono superiori al 70% , i codici rossi sono meno di 9mila l’anno distribuiti per 6 Pronto Soccorso della provincia.

Gli accessi impropri si risolvono con i medici di basi e i pediatri di libera scelta, poi le Case della Comunità serviranno a questo ma dobbiamo riempirle di personale”.

RADIOTERAPIA A TRAPANI

L’ingegnere Costa, presente in conferenza, ha chiarito molti aspetti procedurali, intanto il Genio civile ha completato l’istruttoria e il commissario a breve convocherà gli enti, che devono rilasciare tutte le autorizzazioni. Quindi poi si procederà con la procedura di appalto. Si tratta di una nuova costruzione, che deve essere capace di auto produrre energia, prevista infatti una facciata fotovoltaica.

ANATOMIA PATOLOGICA

Non ne fa mistero la Pulvirenti: “E’ stata motivo della mia venuta qui, abbiamo concluso il percorso dell’acquisizione del Primario e delle personalità mediche. Abbiamo rimesso in linea l’accettazione dei prelievi, abbiamo diviso la citologia dall’istologico. E abbiamo ricontrollato le procedure compresi gli Alert, cioè pure lo sforamento del tempo del referto. Sono tutti attaccati nella sala di ingresso e ci sono tutti i tempi di consegna. Sono tutti i tempi che prevede la norma e sono aggiornati ogni settimana ed è poi tutto pubblicato e fruibile. Il primo di novembre prenderà servizio il dottore Cassisa, primario. L’obiettivo è quello di informatizzare ancora di più con la digitalizzazione dell’Anatomia Patologica”. Insomma, non ci sono più arretrati, ogni tempista è resa pubblica.



