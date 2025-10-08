Ginnastica: ottimo esordio della Diavoli Rossi Marsala alla prima prova Regionale Gold

08/10/2025 15:58:00

Ottimo l’esordio delle ginnaste Marsalesi nella prima prova di Campionato Regionale Gold di ginnastica artistica femminile svoltasi a Rosolini (SR) sabato 4 Ottobre. Ad aprire la competizione le più piccole, le Gold 3 A, Clara Morsello A1, Angelica Bonomo A1 e Giada Pipitone A2, che pur trovandosi soltanto in 3, (le squadre possono essere composte da 3 a 6 ginnaste, con la possibilità di far entrare nel calcolo del punteggio finale i migliori 3 punteggi su 4), hanno ottenuto un fantastico terzo posto su 8 squadre partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. Di particolare rilievo, il punteggio ottenuto al volteggio dalla piccola A1 Angelica Bonomo, che si aggiudica il primato di gara all’attrezzo con uno splendido 17.600, ottenuto alla fine della gara, che ha consentito a tutta la squadra una bellissima rimonta fino al podio. Nel tardo pomeriggio è stata la volta delle ragazze più grandi, le Gold 3 B, squadra composta dalla capitana Quyet Cerami A5 che, con le sue ottime esecuzioni ha guidato magistralmente le compagne di squadra Adele Bertolino A5, Rossella Santoro A5 e Giorgia di Miceli A3, new entry in questa categoria, portandole, attrezzo dopo attrezzo sul gradino più alto del podio, conducendo in testa la gara dall’inizio fino alla fine ed evento davvero eccezionale, senza commettere nemmeno un errore grave, né perdere un solo valore degli elementi scelti per costruire la difficoltà degli esercizi.

“Ritornare a vincere le gare Gold, e a portare ben 2 squadre sul podio, come nessun’altra squadra partecipante in questa prova, dopo essere stati lontani per qualche anno da queste competizioni, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”, dicono i tecnici federali alla guida delle ginnaste, i professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, da oltre venticinque anni impegnati insieme su tutti i campi federali dove si svolgono le competizioni sportive".

Eccellenti i punteggi ottenuti dalla caposquadra Quyet Cerami che ottiene il punteggio più alto di tutta la gara alle parallele asimmetriche, 15.100, il terzo punteggio più alto al volteggio, 17.650, il terzo alla trave, 15.450 ed uno stellare 16.550 al corpo libero che la colloca al primo posto in assoluto all’attrezzo. Raggiunge il secondo posto in assoluto nella classifica a trave, la compagna di squadra Giorgia Di Miceli, che supera Quyet di 0.10, ottenendo un ottimo 15.550 nonostante sia di ben 2 anni più giovane delle altre ginnaste. C’è da sperare insomma per la seconda prova Regionale che si terrà fra sole tre settimane, gara valevole per la conquista diretta di un pass per la nazionale. Intanto allenatori e ginnaste tornano in palestra con la consapevolezza di aver fatto fruttare l’impegno profuso durante gli allenamenti fino ad oggi, molto soddisfatti di come sia andata la prima prova e felici di aver condiviso il podio con le avversarie della UNIME di Messina piazzatesi al secondo posto e le ragazze della MYLAE Gym di Milazzo, piazzatesi al terzo posto, allenate rispettivamente dai tecnici federali Gina Berescu ed Emanuela Curcio, entrambe con grande esperienza e stimate professioniste nell’ambito della ginnastica artistica femminile siciliana. Debutto felice, inoltre, quello della ginnasta veterana della società Maria Barraco, che ha esordito in campo gara per la prima volta come aspirante tecnico. Maria continuerà ad allenare ed ad allenarsi e sarà una delle ginnaste protagoniste g nel massimo livello Silver durante il prossimo week end sempre a Rosolini, dove si disputerà la prova individuale Silver LE3.



