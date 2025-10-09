Marsala, degrado al passaggio pedonale vicino al Giardino d'Infanzia

09/10/2025 09:00:00

Erbacce, sporcizia e abbandono. È questa la situazione denunciata da Gaetano, un cittadino marsalese, che segnala a Tp24 le condizioni disastrose del passaggio ciclo-pedonale che dal viale Whitaker costeggia l’istituto per l’infanzia Baccelli e conduce all’ingresso riservato ai bambini, nei pressi del parcheggio di via Vito Falco.

Secondo quanto racconta, il percorso che dovrebbe essere utilizzato quotidianamente dai genitori e dagli alunni è ormai inaccessibile e pericoloso, tra sterpaglie, rifiuti e incuria.

«Chiediamoci dove sono le istituzioni che dovrebbero controllare – scrive – e cosa intende fare l’amministrazione comunale per risolvere questa incresciosa situazione che mostra tutto l’abbandono della zona».

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it




