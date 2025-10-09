9 Ottobre: tregua a Gaza, oggi la firma con Trump, altra Flotilla bloccata, guai per Tod's

09/10/2025 07:06:00

E' il 9 Ottobre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Hamas e Israele si sono accordati sulla pace a Gaza. Hamas libererà tutti gli ostaggi vivi e riconsegnerà i cadaveri di quelli morti, Israele libererà quasi 2 mila detenuti palestinesi e ritirerà l’esercito dalla Striscia (rimarrà solo a Rafah)

• Nella notte gli abitanti di Gaza sono scesi a festeggiare nelle strade. I parenti degli ostaggi hanno espresso «la loro profonda gratitudine» al presidente Trump



• Trump è in partenza per l’Egitto: vuole essere presente alla firma dell’accordo, oggi alle 11 italiane. Poi andrà a Gerusalemme per parlare alla Knesset

• Oggi a Parigi si terrà un vertice internazionale per Gaza. L’Italia sta pensando di mandare i suoi soldati nella Striscia

• Prima dell’annuncio dell’accordo, i ministri nazionalisti israeliani hanno continuato a soffiare sul fuoco. Smotrich ha organizzato una «Marcia della sovranità» in Cisgiordania, Ben Gvir ha passeggiato per l’undicesima volta sulla Spianata delle moschee

• Francesca Albanese ha condannato il piano di pace di Trump, a Genova i consiglieri comunali del Pd si sono presentati alla commemorazione del 7 ottobre con la kefiah, il governatore della Puglia Emiliano ha denunciato Israele per come ha trattato i tre pugliesi imbarcati sulla prima Flotilla

• Ieri anche la seconda Flotilla è stata bloccata. I filopalestinesi sono scesi in piazza in 75 città italiane. A Lavinio Mare, vicino ad Anzio, sono apparse le scritte «ebreo maiale genocida», «Israele = nazismo», e la stella di David accompagnata da «Achtung Juden». A Roma il ghetto è presidiato dalle forze dell’ordine

• In Francia il premier dimissionario Lecornu, dopo essersi consultato con Macron, ha detto che non si andrà a nuove elezioni. Definendosi come un «monaco-soldato», il fedelissimo del presidente ha spiegato di aver «provato di tutto» prima di gettare la spugna

• La Procura di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria della Tod’s spa. Subappaltava lavorazioni a aziende accusate di aver schiavizzato lavoratori cinesi

• A Sesto San Giovanni, Milano, un uomo di 71 anni che non riusciva più a pagare l’affitto ha aspettato che arrivasse l’ufficiale giudiziario e si è buttato giù dalla finestra

• Nel libro Lo zar in persona si legge che i due figli più piccoli di Putin sarebbero registrati con il cognome Spiridonov e si chiamerebbero Ivan e Vladimir

• La Danimarca vuole vietare di usare i social ai minori di 15 anni

• Cristiano Ronaldo è il calciatore più ricco della storia del calcio, ha superato 1,4 miliardi di dollari di introiti in carriera

• L’erede dei Porsche sta bucando una montagna per collegare la sua villa al centro di Salisburgo

• La famiglia Rothschild ha messo in vendita la sua quota nel settimanale britannico The Economist, del quale detiene il 26,7 per cento

• Stando alla classifica Best Employers, Lavazza è la miglior azienda dove lavorare in Italia

• È nata la figlia del rapper Tony Effe e dell’influencer Giulia De Lellis, si chiama Priscilla

• Il presidente di Confindustria Moda dice che il Made in Italy è a rischio perché dalla Cina arrivano quasi un milione di pacchi al giorno

• Sono morti il biologo britannico, Nobel per la medicina, padre della pecora Dolly John Gurdon (92 anni), il rettore dell’università dell’Aquila Edoardo Alesse (67), il filosofo del buddhismo Giangiorgio Pasqualotto (79), il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona (78), l’editore Beniamino Vignola (73)



Titoli

Corriere della Sera: Gaza, c’è la prima intesa

la Repubblica: «Su Gaza c’è l’accordo»

La Stampa: Gaza, sì allo scambio / tra ostaggi e terroristi

Il Sole 24 Ore: Rottamazione cartelle fino a nove anni / Pensioni, stop parziale all’aumento di età

Avvenire: Speranze e rischi

Il Messaggero: Patto per Gaza, si punta a chiudere in una settimana

Il Giornale: Tasse, ecco cosa cambia

Qn: Israele-Hamas, si tratta / Ma pesano i veti incrociati

Il Fatto: Piantedosi: «Proteste / legittime, attenti ai toni»

Leggo: Gaza, 64 mila bambini uccisi o mutilati

Libero: Arriva il taglio delle tasse / Ma la sinistra si ribella

La Verità: «La sua banda mi ha rovinato / vergogna la Salis impunita»

Il Mattino: Campania, Cirielli candidato

il Quotidiano del Sud: Cortei, stretta anti-violenti

il manifesto: Salpi chi può

Domani: Piano Gaza, l’accordo a un passo / Israele abborda la nuova Flotilla



