Cronaca
09/10/2025 15:45:00

Mazara del Vallo, marittimo colto da malore salvato nella notte: operazione d’emergenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760017606-0-mazara-del-vallo-marittimo-colto-da-malore-salvato-nella-notte-operazione-d-emergenza.jpg

È stato soccorso nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre un marittimo filippino imbarcato su una nave da carico battente bandiera extracomunitaria, a circa 23 miglia al largo delle coste trapanesi. L’uomo, colto da un malore mentre la nave si trovava nelle acque antistanti Marsala, è stato evacuato d’urgenza grazie a un intervento coordinato della Guardia Costiera di Mazara del Vallo.

L’operazione, definita tecnicamente Medical Evacuation, è stata gestita sotto la direzione del 12° Maritime Rescue Sub Center (MRSC) della Direzione marittima di Palermo e con l’assistenza sanitaria a distanza del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), che ha disposto lo sbarco immediato del paziente per consentirne il ricovero ospedaliero.

Il salvataggio in mare mosso

Nonostante le difficili condizioni del mare e le complicazioni nelle comunicazioni radio dovute alla distanza, la motovedetta CP 850 è riuscita ad affiancare la nave mercantile e a completare il trasbordo in sicurezza. L’uomo è stato poi trasferito nel porto di Marsala, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza che lo ha condotto al locale ospedale per le cure necessarie.

La professionalità della Guardia Costiera

L’intervento, spiegano dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, «testimonia ancora una volta la professionalità, la prontezza e la capacità operativa della Guardia Costiera nel coordinare emergenze in mare, garantendo la sicurezza e l’assistenza sanitaria a chi vive e lavora a bordo delle imbarcazioni».

Le emergenze in mare possono essere segnalate 24 ore su 24 via radio sul canale VHF 16, oppure chiamando i numeri 1530 (Numero Verde della Guardia Costiera), 112 (Numero Unico d’Emergenza) o 0923 946388 (Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo).

 



