Cronaca
09/10/2025 13:25:00

Muore colpita da un masso a San Vito Lo Capo

Una tragica fatalità ha colpito oggi la falesia di Salinella, nel rinomato territorio di San Vito Lo Capo, dove una climber di nazionalità svizzera ha perso la vita in seguito a un incidente. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è stato allertato nella tarda mattinata dalla Centrale Operativa del 118 per intervenire in soccorso della donna.

Secondo le prime ricostruzioni, la climber è stata gravemente ferita da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa mentre stava facendo sicura alla sua compagna di cordata. Le lesioni riportate a un braccio e a una gamba erano estremamente gravi.

Per accelerare le operazioni di soccorso in un ambiente così impervio, il SASS ha richiesto l'immediato supporto dell'Aeronautica Militare, con la quale esiste un consolidato protocollo di collaborazione nazionale. Un elicottero HH-139B dell'82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dall'aeroporto di Trapani-Birgi, ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dirigendosi rapidamente verso il luogo dell'incidente.

All'arrivo dei soccorritori, la situazione è apparsa subito drammatica: la climber era purtroppo già in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni. I tecnici del SASS hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano.

Dopo la constatazione del decesso da parte del medico intervenuto sul posto e l'autorizzazione allo spostamento della salma da parte del magistrato di turno, i tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto a imbarellare e trasportare la donna fino alla strada più vicina, dove è stata affidata alle autorità competenti per i successivi accertamenti.



