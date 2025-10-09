Salemi, visita alla Basilica di San Miceli per la Giornata dell’Archeologia Ritrovata 

09/10/2025 09:49:00

Domenica 12 ottobre anche Salemi partecipa alle Giornate nazionali dell’Archeologia Ritrovata, iniziativa dei Gruppi Archeologici d’Italia, insignita della medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, nata per valorizzare i siti archeologici meno conosciuti del Paese.

Il Gruppo Archeologico Xaipe di Salemi, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta e il Comune, organizza per l’occasione una visita guidata alla Basilica paleocristiana di San Miceli, con inizio alle ore 16.

L’appuntamento offrirà l’occasione di scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del territorio salemitano, risalente ai primi secoli del Cristianesimo. Al termine della visita, il pubblico potrà assistere a un momento di lettura dedicato ai carmi del poeta romano Catullo, accompagnato dalle note dell’arpa di Adriana Nicolosi. Seguirà un rinfresco “in stile antico romano”, con mulsum — bevanda di vino e miele aromatizzata ai chiodi di garofano — e biscotti speziati. L’ingresso è gratuito.



