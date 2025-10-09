Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
09/10/2025 18:10:00

Marsala: nuovi lavori alla Specola di San Pietro e alla Biblioteca comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760026396-0-marsala-nuovi-lavori-alla-specola-di-san-pietro-e-alla-biblioteca-comunale.jpg

L’amministrazione comunale di Marsala ha avviato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di completamento degli interventi sulla Specola di San Pietro e sulla Biblioteca comunale “Struppa”. Le opere, per un importo complessivo di 150 mila euro, rientrano nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza di Trapani.

 

Gli interventi riguarderanno il risanamento strutturale interno ed esterno della Specola, la sostituzione dei vetri al primo piano della Biblioteca con altri conformi alla normativa vigente, la manutenzione degli infissi esterni in legno e il rifacimento di parte degli intonaci con successiva tinteggiatura.

 

Le attività, coordinate dal settore Lavori Pubblici, si aggiungono al recente progetto di riqualificazione del Complesso San Pietro, che ha previsto la ristrutturazione, l’acquisto di nuovi arredi e la digitalizzazione del patrimonio librario e documentale della Biblioteca comunale. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro cinque mesi dall’avvio.



