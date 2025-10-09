Sezioni
Economia
09/10/2025 22:10:00

NETEN e Cicli Lombardo avviano una partnership pluriennale per la trasformazione digitale

NETEN S.p.A., Managed Cloud Service Provider attivo nella progettazione e gestione di infrastrutture IT ibride, e Cicli Lombardo S.p.A., azienda siciliana produttrice di biciclette, hanno annunciato la firma di un accordo strategico di durata pluriennale finalizzato a sostenere il percorso di trasformazione digitale del gruppo manifatturiero.

 

La partnership, valida per sei anni, consolida una collaborazione già avviata nel 2023 e mira a supportare Cicli Lombardo nello sviluppo di soluzioni digitali e sostenibili in linea con la propria strategia di crescita. L’iniziativa prevede la gestione completa delle infrastrutture IT in ambiente hybrid cloud, oltre all’adozione di servizi avanzati nei settori Platform as a Service e Cybersecurity as a Service, con il supporto del Network & Security Operations Center di NETEN.

 

Secondo quanto comunicato, la piattaforma cloud fornita da NETEN sarà scalabile, sicura e progettata secondo criteri di efficienza energetica, consentendo di sostenere l’espansione di Cicli Lombardo a livello nazionale e internazionale e di ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture IT.

«La nostra missione è supportare le eccellenze italiane nei percorsi di innovazione digitale, mettendo a disposizione tecnologie e competenze che garantiscano continuità operativa e sostenibilità», ha dichiarato Roberto D’Amico, CEO di NETEN.

 

Emilio Lombardo, CEO di Cicli Lombardo, ha sottolineato come la collaborazione con NETEN abbia rappresentato un passo avanti sul piano tecnologico, evidenziando la capacità del partner di coniugare innovazione e attenzione alla sostenibilità. L’accordo tra le due società si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere l’integrazione tra tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica. NETEN e Cicli Lombardo fanno entrambe parte del programma ELITE di Euronext-Borsa Italiana, dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita.

 



