Marsala, auto si ribalta in pieno centro: paura in viale Cesare Battisti

09/10/2025 16:21:00

Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, a Marsala, in viale Cesare Battisti, all’altezza dell’incrocio semaforico che conduce in via del Fante.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata. Il tutto è avvenuto intorno alle 15 e 30.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per regolare il traffico.

Secondo le prime informazioni, a bordo del mezzo vi sarebbe stata una donna, ma al momento non è chiaro se viaggiasse da sola o in compagnia, forse di un minore. Le sue condizioni non sono ancora note.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

