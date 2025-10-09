Sezioni
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Cronaca

Incidenti
09/10/2025 16:21:00

Marsala, auto si ribalta in pieno centro: paura in viale Cesare Battisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760019763-0-marsala-auto-si-ribalta-in-pieno-centro-paura-in-viale-cesare-battisti.png

Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, a Marsala, in viale Cesare Battisti, all’altezza dell’incrocio semaforico che conduce in via del Fante.
Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata. Il tutto è avvenuto intorno alle 15 e 30. 

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per regolare il traffico.

Secondo le prime informazioni, a bordo del mezzo vi sarebbe stata una donna, ma al momento non è chiaro se viaggiasse da sola o in compagnia, forse di un minore. Le sue condizioni non sono ancora note.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Seguono aggiornamenti su Tp24.



