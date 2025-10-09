Sezioni
Cronaca

Incidenti
09/10/2025 18:25:00

Marsala: una mamma e tre bimbi coinvolti nell'incidente di viale Battisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760028013-0-marsala-una-mamma-e-tre-bimbi-coinvolti-nell-incidente-di-viale-battisti.png

Un'intera famiglia è rimasta coinvolta nell'incidente di oggi a Marsala, avvenuto in viale Cesare Battisti

 

A bordo della Suzuki Swift c'era, infatti, una donna con tre bambini. Ad avere la peggio è stata la figlioletta di quattro anni. La donna e gli altri due bambini hanno riportato delle contusioni non gravi. La bimba, invece, come già scritto da tp24, è stata trasferita con l'elisoccorso in un ospedale palermitano. 

 

Subito dopo l'incidente, visto che l'utilitaria è rimasta cappottata ostruendo la carreggiata, nell'attesa dei soccorsi ( 118 e vigili del fuoco), si è creata una lunga coda di auto, e purtroppo, molti automobilisti, senza pensarci troppo, hanno deciso di invertire la marcia e andare contro senso in via Battisti e viale Isonzo, con il rischio di causare altri incidenti. 

 

Un modo di fare certamente non proprio "urbano" di diversi automobilisti, che non hanno avuto la pazienza di attendere,  mettendo così a rischio l'incolumità loro e anche di altri cittadini.



