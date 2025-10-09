Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
09/10/2025 20:00:00

Campo (M5S): "La Regione taglia 250 milioni alle infrastrutture per finanziare il riarmo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/campo-m5s-la-regione-taglia-250-milioni-alle-infrastrutture-per-finanziare-il-riarmo-450.jpg

Dura denuncia della deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, contro la giunta guidata da Renato Schifani. Secondo l’esponente pentastellata, la Regione Siciliana avrebbe deciso di tagliare oltre 250 milioni di euro destinati alle infrastrutture civili per dirottarli su progetti legati al riarmo europeo.

 

“Come era prevedibile – afferma Campo – la Regione Siciliana di Schifani si è piegata nuovamente ai bisogni romani, tagliando infrastrutture utili ai cittadini siciliani per finanziare il riarmo europeo targato Von der Leyen. Con la delibera del 3 ottobre vengono spostati oltre 250 milioni da obiettivi strategici, come il completamento della Siracusa–Gela o le opere a servizio degli aeroporti minori, per finanziare una nuova voce, la ‘Priorità 12’, dedicata allo Sviluppo di infrastrutture di difesa resilienti. Mentre le nostre strade, gli ospedali e le scuole cadono a pezzi, Schifani e le destre svendono la Sicilia sul tavolo del riarmo”.

 

Campo contesta la delibera regionale n. 278, che — secondo la parlamentare — avrebbe formalmente l’obiettivo di potenziare infrastrutture civili, come l’interramento della linea ferroviaria e il prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, ma che in realtà rientrerebbe in un piano di infrastrutture “a duplice uso”, cioè con una funzione anche militare.

 

“La stessa delibera chiarisce – sottolinea Campo – che tali opere dovranno rispondere a esigenze di sicurezza e difesa militare. In sostanza, la Regione ha sfruttato la possibilità offerta dall’Unione europea, che nel regolamento sulla ‘Mobilità militare’ consente di destinare fondi FESR anche a infrastrutture di difesa, per convogliare risorse enormi su un’unica area della Sicilia, quella del Catanese”.

 

La deputata richiama l’attenzione sul divario infrastrutturale dell’isola, evidenziando come in Sicilia si arrivi a impiegare “14 ore e 18 minuti per un treno da Trapani a Ragusa”, con una stazione — quella ragusana — “chiusa per mancanza di convogli compatibili con la linea ferrata”.

 

“Chiediamo alla Giunta – conclude Campo – di rendere pubbliche tutte le tabelle di rimodulazione, di indicare quali territori perdono risorse a vantaggio del Catanese e di chiarire quali rapporti intercorrono con il Ministero della Difesa nella definizione dei progetti”.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali