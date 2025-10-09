Sezioni
Politica
09/10/2025 19:15:00

“Salvare vite non è reato”, il PD Trapanese a Piantedosi: "Il diritto si applica sempre"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/salvare-vite-non-e-reato-il-pd-trapanese-a-pientedosi-il-diritto-si-applica-sempre-450.jpg

 Il Tribunale di Trapani ha posto fine a settimane di polemiche, riaffermando un principio fondamentale: salvare vite umane non può mai essere considerato un reato. Con la sua decisione, la magistratura ha di fatto ristabilito le regole e confermato la piena legittimità dell’operato di Mediterranea Saving Humans, la cui nave era stata bloccata nel porto di Trapani dal 25 agosto scorso per un provvedimento amministrativo del Ministero dell’Interno.

 

Secondo il Tribunale, l’organizzazione umanitaria ha agito nel pieno rispetto delle leggi e nel solco del diritto internazionale, che impone il dovere di tutela della vita umana in mare. Un principio, ricordano anche gli esponenti locali del Partito Democratico di Trapani, sancito dalla Costituzione italiana e da convenzioni internazionali che l’Italia ha sottoscritto.

“Non è accettabile – dichiarano Valeria Battaglia e Valentina Villabuona, rispettivamente Segretaria e Presidente dell’Unione Provinciale del PD Trapani – che, per ripicca o per mera propaganda politica, si tenti di imporre a una nave umanitaria di raggiungere porti lontani come Genova, ignorando il principio secondo cui le persone salvate in mare devono essere condotte nel primo porto sicuro.”

 

Le due dirigenti dem attaccano il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Governo, invitandoli a prendere atto che “il diritto si applica sempre, non fino a un certo punto”.

“Salvare vite non può mai essere considerato un reato – concludono Battaglia e Villabuona –. La persecuzione delle ONG rappresenta solo l’ennesimo tentativo di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi che questo Governo si dimostra incapace di affrontare: la povertà, il lavoro, la sanità, i diritti.”

 



