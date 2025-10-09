Trapani, Fratelli d’Italia chiama a raccolta sul caso Asacom: “I soldi ci sono”

09/10/2025 15:55:00

Si è acceso ieri il confronto sul servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, meglio conosciuto come Asacom. Un tema che da settimane scuote Trapani ed Erice, dopo i tagli alle ore di sostegno e le polemiche innescate dalle dichiarazioni dei sindaci.

Presso la sede di Fratelli d’Italia Trapani si è tenuto un incontro con famiglie, operatori e rappresentanti istituzionali. Presenti il garante dei disabili, Tiziana Barone, esponenti di Aca Sicilia, consiglieri e dirigenti dei due Comuni. Al centro del dibattito, gli effetti concreti delle scelte amministrative che hanno ridotto i servizi e generato incertezza tra le famiglie.

“Sarà un momento decisivo per ribadire che i diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità non possono essere oggetto di tagli o compromessi”, è stato detto in vista del Consiglio comunale straordinario convocato per lunedì 14 ottobre alle 18 a Palazzo Cavarretta. L’appello, rivolto a consiglieri di maggioranza e assessori, è chiaro: ascoltare le famiglie e intervenire affinché le amministrazioni tornino sui loro passi, come già accaduto a Erice con il dietrofront della sindaca Daniela Toscano.

Dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia è arrivata anche una presa di posizione sul piano finanziario: “I soldi ci sono e bastano per garantire tutte le ore previste dai PEI. Non utilizzarli è uno scandalo. Negli ultimi mesi si sono registrati prelievi sciagurati dal fondo di riserva e scelte di bilancio destinate a spese inutili e improduttive, mentre la vera priorità deve essere una sola: garantire il diritto allo studio e all’inclusione dei ragazzi con disabilità”.

Infine, il partito ha lanciato un appello alla partecipazione: “Solo una presenza compatta e consapevole potrà far sentire con forza la voce di chi ogni giorno lotta per garantire dignità e inclusione ai propri figli”.



