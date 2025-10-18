Sezioni
Politica
18/10/2025 18:15:00

Asacom, continua la protesta: “A Erice e Trapani ridotte le ore, diritti violati"

Non si spengono le polemiche sulle riduzioni delle ore di assistenza Asacom (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione) nelle scuole di Trapani ed Erice. Dopo i provvedimenti delle due amministrazioni comunali e il clamore seguito alla mobilitazione di genitori e associazioni, la vicenda resta aperta e sempre più tesa.

In una nota diffusa oggi, l’avvocata Simona Mannina denuncia come, nonostante le dichiarazioni della sindaca di Erice dello scorso 7 ottobre — con cui annunciava di voler rispettare i Piani Educativi Individualizzati (PEI)nulla sia cambiato concretamente.

“A quella dichiarazione — scrive Mannina — non è seguito alcun atto ufficiale. Sono passati dieci giorni e non risulta alcuna delibera che ripristina le ore Asacom previste dai PEI. Alle parole devono seguire i fatti, ma ad Erice evidentemente non funziona così.”

Mannina sottolinea anche un’altra criticità:

“La sindaca e l’assessora hanno dichiarato che il rispetto dei PEI sarebbe limitato ai bambini con disabilità grave, escludendo quelli con disabilità lieve. È un errore: la legge non fa distinzione e i tribunali riconoscono il diritto alle ore Asacom anche per i bambini con disabilità lieve.”

L’avvocata, insieme ai consiglieri di opposizione, ha protocollato una variazione di bilancio per garantire il servizio e una proposta che impegna l’amministrazione a rispettare integralmente i PEI.

A farsi sentire anche il Codici Sicilia, attraverso l’avvocato Vincenzo Maltese, che annuncia azioni legali:

“Seguiamo diverse famiglie trapanesi a cui è stata comunicata verbalmente la riduzione delle ore di assistenza. Le delibere di Trapani ed Erice sono illegittime, perché limitano il diritto allo studio e all’inclusione. Abbiamo notificato le prime diffide agli enti locali e scolastici, in attesa che i sindaci facciano un passo indietro.”

Maltese aggiunge:

“La nostra battaglia riguarda anche i bambini con disabilità lieve, ai quali sono state tolte tutte le ore. Un plauso invece al Comune di Paceco, dove il sindaco Aldo Grammatico ha scelto di mantenere il monte ore dei PEI, discostandosi dall’atto di indirizzo del distretto D50.”

Intanto, nelle scuole trapanesi, le famiglie continuano a segnalare disagi e disservizi. E il nuovo anno scolastico, per molti alunni con disabilità, è iniziato tra incertezze, ricorsi e proteste.



