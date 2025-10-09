Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
09/10/2025 14:27:00

Marsala, riparte la mensa scolastica: dal 13 ottobre pasti regolari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/marsala-riparte-la-mensa-scolastica-dal-13-ottobre-pasti-regolari-450.jpg

Dopo un mese di attesa dall’avvio dell’anno scolastico, riparte a Marsala il servizio mensa, indispensabile anche per garantire il tempo pieno nelle scuole. L’attivazione è prevista per lunedì 13 ottobre 2025 e riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria iscritti ai corsi a tempo pieno o prolungato.

Il servizio sarà gestito dall’RTI formato dalle società Vivenda S.p.A., Siciliana Pasti S.r.l. e Bitti S.r.l., che si occuperanno della refezione scolastica fino al 31 maggio 2026.

Come funziona la piattaforma digitale

Le iscrizioni, prenotazioni, assenze e pagamenti saranno interamente gestiti online, direttamente dalle famiglie, tramite il portale web Etica Soluzioni o l’App ComunicApp, accessibili con credenziali SPID o login personale.

Tariffe invariate

Le tariffe di compartecipazione restano quelle dello scorso anno scolastico, come stabilito dalla delibera del CdA n. 30 del 7 luglio 2025, che conferma riduzioni e agevolazioni per le fasce più deboli. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito di Marsala Schola al link:
Tariffe refezione scolastica 2025/2026.

Una notizia attesa da centinaia di famiglie marsalesi, dopo settimane di proteste e disagi per la mancata partenza del servizio che consente alle scuole di garantire orari regolari e continuità educativa per i più piccoli.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali