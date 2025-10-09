Marsala, riparte la mensa scolastica: dal 13 ottobre pasti regolari

09/10/2025 14:27:00

Dopo un mese di attesa dall’avvio dell’anno scolastico, riparte a Marsala il servizio mensa, indispensabile anche per garantire il tempo pieno nelle scuole. L’attivazione è prevista per lunedì 13 ottobre 2025 e riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria iscritti ai corsi a tempo pieno o prolungato.

Il servizio sarà gestito dall’RTI formato dalle società Vivenda S.p.A., Siciliana Pasti S.r.l. e Bitti S.r.l., che si occuperanno della refezione scolastica fino al 31 maggio 2026.

Come funziona la piattaforma digitale

Le iscrizioni, prenotazioni, assenze e pagamenti saranno interamente gestiti online, direttamente dalle famiglie, tramite il portale web Etica Soluzioni o l’App ComunicApp, accessibili con credenziali SPID o login personale.

Tariffe invariate

Le tariffe di compartecipazione restano quelle dello scorso anno scolastico, come stabilito dalla delibera del CdA n. 30 del 7 luglio 2025, che conferma riduzioni e agevolazioni per le fasce più deboli. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito di Marsala Schola al link:

Tariffe refezione scolastica 2025/2026.

Una notizia attesa da centinaia di famiglie marsalesi, dopo settimane di proteste e disagi per la mancata partenza del servizio che consente alle scuole di garantire orari regolari e continuità educativa per i più piccoli.



