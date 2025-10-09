TennisTavolo: la Germaine Lecocq Marsala presenta la squadra e la nuova stagione sportiva 

09/10/2025 07:00:00

Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 18.30, nella prestigiosa cornice della Sala Giunta del Comune di Marsala, verrà ufficialmente presentata la squadra che affronterà il Campionato nazionale serie B1 ed il progetto sportivo 2025/26 della Germaine Lecocq Tennis Tavolo Marsala. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati, alle istituzioni, agli sportivi del territorio e alla stampa locale e regionale. Sarà l’occasione per conoscere da vicino atleti, tecnici, staff e le linee guida con cui la società intende affrontare questa nuova avventura agonistica. La partecipazione al campionato di Serie B1 rappresenta per la Germaine Lecocq un passaggio di svolta, non solo un livello competitivo più elevato, ma un impegno concreto verso la diffusione e la valorizzazione del Tennis Tavolo in Sicilia. Nel corso della stagione si punterà non soltanto ai risultati sul campo, ma anche allo sviluppo nei settori paralimpico, giovanile e di diffusione nelle scuole, affinché sempre più giovani possano scoprire e amare questo sport che unisce velocità, concentrazione e spirito di squadra, offrendo un raro spettacolo di tecnica e fair play. Durante l’incontro verranno presentati atleti, staff tecnico, obiettivi stagionali e iniziative di promozione sportiva che accompagneranno il percorso della Germaine Lecocq nei prossimi mesi.

“Il nostro costante impegno ed i risultati ottenuti come la recente vittoria del Trofeo Coni con Bellissimo e Cumbo – commenta la presidente Sandra Sorrentino – sono la testimonianza concreta del valore del nostro progetto. Puntiamo sui giovani e sull’idea che lo Sport possa essere scuola di vita, disciplina e inclusione. La Serie B1 sarà una sfida stimolante e vogliamo viverla con il sostegno della Città di Marsala e di tutti gli appassionati”.

L’invito è aperto alla stampa, agli sportivi, ai giovani ed alle famiglie, Marsala è pronta a vivere una nuova stagione di Tennis Tavolo e di emozioni firmate Germaine Lecocq.



