Castelvetrano: vanno a caccia di cinghiali fuori stagione, denunciati tre uomini

Vanno a caccia di cinghiali fuori stagione. Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo, distaccamento CITES di Trapani, durante un controllo contro il bracconaggio nella zona del lago Trinità, a Castelvetrano.
I militari, impegnati in una serie di verifiche sui cacciatori presenti nell’area, hanno sorpreso tre uomini mentre partecipavano a una battuta di caccia al cinghiale in un periodo in cui l’attività è vietata dal calendario venatorio.
Durante l’operazione sono stati sequestrati fucili a carabina, caricatori, ottiche di mira, cavalletti e altra attrezzatura usata per la caccia illegale. L’intervento rientra nei controlli mirati a contrastare il bracconaggio e a tutelare la fauna selvatica del territorio trapanese.