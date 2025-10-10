Sezioni
Cultura
10/10/2025 09:42:00

Calatafimi Segesta ospita la prima Festa provinciale degli edili Fillea Cgil

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/calatafimi-segesta-ospita-la-prima-festa-provinciale-degli-edili-fillea-cgil-450.jpg

Si terrà sabato 11 ottobre, in piazza Nicolò Mazara a Calatafimi Segesta, la prima Festa provinciale degli edili Fillea Cgil Trapani, un appuntamento dedicato al tema “Trasformazione del settore edile, ricambio generazionale e formazione professionale”.

L’iniziativa, organizzata dalla Fillea Cgil, vuole essere un momento di confronto tra i diversi attori della filiera delle costruzioni su temi centrali per il futuro del comparto, dalle nuove tecnologie alla qualificazione professionale, fino alle politiche per il lavoro e la sicurezza. I lavori si apriranno alle 17.30 con una tavola rotonda introdotta da Gaspare Giaramita, segretario generale Fillea Trapani.

Interverranno Antonio Di Franco, segretario generale Fillea Cgil nazionale; Giovanni Pistorio, segretario generale Cgil Sicilia; Liria Canzoneri, segretaria generale Cgil Trapani; Sandro Catalano, presidente Ance Trapani; Rosario Ferrara, presidente Isat Ente Formazione Trapani; e Silvio Bologna, docente di Diritto del lavoro all’Università di Palermo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Laura Lombardo, conduttrice del Tg Alpa1. La serata proseguirà alle 19.30 con il concerto della Babel Tower Band e la consegna di alcune targhe ricordo, per concludersi con l’esibizione dei Monnalizard.









